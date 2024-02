Auguri di buon San Valentino 2024/ Le migliori frasi: “Sei il mio sorriso più bello e spontaneo”

SAN VALENTINO 2024: LE MIGLIORI FRASI D’AUGURI

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, si celebra il tanto atteso (almeno dagli innamorati) San Valentino, e chi fosse alla ricerca di frasi e spunti per i bigliettini o i messaggi di auguri è arrivato nel posto giusto! Per tutta questa giornata, infatti, continueremo a proporvi diverse selezioni di frasi ottime per fare gli auguri al proprio partner, ma anche a familiari e amici che, nonostante sia la festa dell’amore, non vanno mai dimenticati!

Le alternative per le frasi di auguri di San Valentino 2024 sono, ovviamente, tantissime, tra citazioni di personaggi famosi, testi di canzoni e frasi celebri dei film d’amore più apprezzati. Partiamo, però, da alcuni spunti più classici, come l’ottimo: “Poche parole non riusciranno a spiegare quello che provo per te. L’immensità è troppo piccola se confrontata al mio amore. Buon San Valentino, ti amo alla follia“. Similmente, un’altra alternativa tre la fesi romantiche per gli auguri di San Valentino 2024 potrebbe essere: “Sei il mio sorriso più bello perché sei quello che mi viene nonostante tutto, quello che mi si disegna sulle labbra anche quando tutto sembra destinato ad andar male. Tanti auguri, amore mio, e che questa sia solo una delle tante feste che trascorreremo assieme”.

AUGURI DI SAN VALENTINO 2024: LE FRASI PIÙ DIVERTENTI

Tuttavia, tra le infinite possibilità per le frasi di auguri di San Valentino 2024 si potrebbe anche scegliere qualcosa di più divertente, adatto anche, magari, a qualche amico, a maggior ragione se single. Un esempio? Semplice, attingendo alle parole di Jay Leno: “Oggi è San Valentino o, come piace chiamarlo agli uomini, il giorno dell’estorsione“. O anche “volevo rendere davvero speciale questo San Valentino, così ho legato il mio ragazzo e per tre ore intere ho guardato quello che volevo in tv“, come disse Tracy Smith.

Le frasi divertenti per gli auguri di San Valentino 2024, possono anche adattarsi al proprio partner, purché sia una persona più spiritosa che romantica, per evitare incidenti nel giorno per antonomasia delle relazioni. Una possibilità è: “Tu sei bella, sei affascinante, sei dolce, sei dinamica, sei ottimista, sei insostituibile, sei coraggiosa, sei… ok, raggiungi la sufficienza ma puoi fare di meglio“. Similmente, si potrebbe optare, tra le frasi divertenti per gli auguri di San Valentino 2024, per: “Un attimo è bastato per vederti da lontano bello come il sole e dolce come pochi… Mi è bastato sempre un attimo per capire che da lontano non ci vedo proprio bene”.

FRASI E CITAZIONI CELEBRI PER GLI AUGURI DI SAN VALENTINO 2024

Tornando, invece, per concludere questa prima carrellata di auguri per San Valentino 2024, alle frasi più romantiche e tradizionali, suggeriamo una selezione di citazioni celebri. Alessandro D’Avenia, per esempio, disse: “Un bacio è il ponte rosso che costruiamo tra le nostre anime, che danzano sulla vertigine bianca della vita senza paura di cadere”. Similmente, “se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi ‘ti amo’ e non darei scioccamente per scontato che già lo sai” è una bellissima citazione a Gabriel García Márquez.

Tra le varie frasi/citazioni per gli auguri di San Valentino 2024 si potrebbe attingere anche al nostro Cesare Pavese, che scrisse: “Vorrei essere almeno la mano che ti protegge – una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e con te invece mi è naturale come il respiro“. Scomodando, invece, William Shakespeare, si potrebbe scegliere: “Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore“. Infine, tra le frasi che sono citazioni per i nostri auguri di San Valentino 2024, concludiamo con Victor Hugo: “Bisogna amarsi, e poi bisogna dirselo, e poi bisogna scriverselo, e poi bisogna baciarsi sulla bocca, sugli occhi, e ovunque“.











