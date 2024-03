Auguri di buona festa del papà 2024/ Le frasi più belle: “Essere un padre è difficile…”

Siamo pronti a regalarvi le frasi d’auguri per la festa del papà 2024 più belle del web per questa speciale giornata del 19 marzo 2024, giorno in cui la Chiesa celebra San Giuseppe e nel contempo ricordiamo i nostri padri. Partiamo subito con questa citazione di Wilhelm Busch che sottolinea una piccola ma importante distinzione: «Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile». Per fare gli auguri alla festa del papà 2024 potreste utilizzare anche queste parole di Susan Gale riguardanti il sorriso di un padre: «È noto che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino».

Continuiamo con la celebre fotografa dei neonati Anne Geddes: «Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà». Concludiamo questo primo focus sulle frasi d’auguri per la festa del papà 2024 con Democrito: «La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli».

Continuiamo la ricerca delle migliori frasi d’auguri per la festa del papà 2024 che ricordiamo, cade il 19 marzo. Anche in questo focus abbiamo scelto un po’ di citazioni, a cominciare da queste parole di Markuz Zusak che per descrivere il padre fa uno splendido paragone: «A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note».

Proseguiamo con Ama H. ​​Vanniarachchy, secondo cui: «Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita». Chiudiamo con Reed Markham, secondo cui essere un buon padre è come farsi la barba: «Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani», parole decisamente che colgono nel segno. Chiudiamo con questa frase: «Tutti i miei amici sono preoccupati di diventare come il loro padre. Io sono preoccupato di non diventarlo».

