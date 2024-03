Auguri di buona Festa del papà 2024/ Le migliori frasi: “Un amore silenzioso, ma fortissimo”

Si avvicina sempre di più la Festa del papà che, come ogni anno, si celebrerà martedì 19 marzo 2024, in occasione del giorno dedicato a San Giuseppe, ed è quindi arrivato il momento di iniziare la ‘caccia’ alle migliori frasi d’auguri. Queste, infatti, si riveleranno particolarmente utili proprio nella giornata di martedì per fare gli auguri a tutti i papà che si conoscono e, soprattutto, al proprio, magari inserendoli in un bigliettino da allegare al pensierino preso per l’occasione.

Noi, dunque, siamo proprio per qui per suggerirvi le migliori tra le frasi di auguri per la Festa del papà 2024, scegliendole tra le migliaia che ne esistono. Entrando subito nel vivo, dunque, consigliamo: “La Festa del papà è una giornata speciale, un momento in cui regalare abbracci all’uomo più importante della nostra vita“. Similmente, si potrebbe optare per: “Gli auguri per la Festa del papà andrebbero fatti ogni giorno, ma in fondo non è così male avere una data da aspettare con ansia e da godersi in allegria“; o anche, tra le frasi di auguri per la Festa del papà: “Il 19 marzo è la tua giornata, Papà, ma spero che tu sappia quanto ti voglio bene ogni giorno“.

Frasi di auguri per la Festa del papà 2024: le migliori citazioni a tema

Tuttavia, per rendere più unici i messaggi di auguri per la Festa del papà 2024 si potrebbe optare, tra le frasi, per alcune citazioni famose. Per esempio, Gabriel Garcia Marquez disse che: “Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre“; mentre Anne Geddes disse: “Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà“.

Come non citare, però, tra le frasi/citazioni per gli auguri della Festa del papà 2024 anche il famoso pensiero di George Herbert: “Un padre è meglio di cento insegnanti“. Citiamo, poi, anche Reed Markham: “Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani“, ma anche la commovente frase “le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita“, di Ama H. ​​Vanniarachchy. Chiudiamo, infine, questa prima carrellata di frasi per gli auguri della Festa del papà con Markus Zusak: “A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note“.

