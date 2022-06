Auguri di buona Maturità 2022/ Le frasi da dedicare prima degli esami di Stato

Frasi auguri di buona Maturità 2022: un pensiero per parenti e amici prima degli esami di Stato

Gli esami di maturità sono una delle tappe più importanti per la vita di ogni persona, uno di quei traguardi che spalancano le porte all’età adulta e che in un certo senso danno il via ad una nuova vita. Per gli studenti, infatti, comincerà dopo gli esami una nuova esistenza, fatta di esami per gli sceglierà di iscriversi all’università o di lavoro per chi invece opterà per un percorso professionale. Qualunque sia il progetto fatto per il dopo, gli esami sono davvero uno snodo fondamentale per gli studenti che segnano il passaggio a quella che sarà una nuova fase di vita. Ecco allora perché fare gli auguri di buoni esami di maturità non è affatto una cosa inusuale, anzi.

Concorso Ministero Giustizia, prove scritte/ 5410 posti: date, città, info risultati

Vediamo insieme alcune belle frasi di auguri che si può dedicare ad amici, figli, parenti o studenti che andranno ad approcciarsi agli esami di maturità, che quest’anno inizieranno il 22 giugno con la prima prova. “Tra poco comincerà una delle prime grandi prove della tua vita, che segnerà uno snodo importantissimo nella tua vita. Goditi questi momenti di ansia ed euforia e prova a dare il tuo meglio. Vedrai che quello che ti aspetta sarà bellissimo”. Un’altra frase da poter dedicare ai giovani studenti è: “In queste ore di fibrillazione prima degli esami di maturità, davanti ai tuoi occhi passeranno tante immagini di questi anni vissuti sui banchi di scuola. Goditi queste emozioni e ricorda che comunque vada, siamo orgogliosi per il tuo percorso fino ad oggi”.

Povertà educativa, è allarme/ Gli esperti "Pnrr? Preoccupati, Ministero non risponde"

Frasi auguri di buona Maturità 2022: cosa dire prima degli esami di Stato

Vediamo altre frasi per fare gli auguri di buoni esami di maturità ai giovani studenti. “Ricorderai questo giorno per sempre, quindi non perdere tempo con inutili ansie e goditi ogni singola emozione!”. “Saremo sempre al tuo fianco per aiutarti a raggiungere le mete più importanti della tua vita. Potrai contare su di noi in ogni momento, ma sappiamo che riuscirai a farcela anche da solo. Dai il tuo meglio oggi e sempre”, recita un’altra frase di auguri.

Dopo aver superato gli esami di maturità, invece, come si possono fare gli auguri? Vediamo qualche frase anche per questa occasione: “È stata dura ma ce l’hai fatta. Hai raggiunto uno degli obiettivi che ti sei prefissato da tempo, riuscendo nel migliore dei modi a raggiungere questo difficile risultato. Complimenti e goditi il successo: l’estate ti aspetta!”. Un’altra frase che si può dedicare è: “Auguri per aver finalmente raggiunto un traguardo che aspettavi da quando, ormai più di 15 anni fa, hai cominciato il tuo percorso nel mondo della scuola. Sei arrivato fin qui con le tue forze e hai dato del tuo meglio. Siamo orgogliosi di te”.

Maturità 2022 toto-tracce prima prova/ Ultime notizie, Pascoli, Ungaretti o Montale?













© RIPRODUZIONE RISERVATA