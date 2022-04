Auguri di buona Pasqua 2022 e buona Pasquetta/ Frasi: “E’ risorto il Signore”

Un nuovo aggiornamento con tante frasi d’auguri per una buona Pasqua 2022 e una buona Pasquetta. In questo spazio vogliamo mescolare alcuni pensieri profondamente religiosi e altri decisamente più pagani, cominciando con questa breve filastrocca a firma Lina Schwarz: “I cieli sono in festa, la Pasqua si ridesta, canta felice il cuore: è risorto il Signore!”. Proseguiamo con questo pensiero molto profondo di Douglas Horton: “Il giorno di Pasqua il velo tra il tempo e l’eternità si assottiglia in modo quasi impercettibile”. E ancora: “Dio morendo è risorto. Cerchiamo anche noi, in questo santo giorno, di seppellire le nostre debolezze per risorgere a nuova vita”.

Passiamo ora alle frasi d’auguri per una buona Pasqua e una buona Pasquetta 2022 senza dubbio più leggere, a cominciare da questa molto simpatica trovata su Twitter: “Ma cosa vuol dire “sei troppo grande per l’uovo di Pasqua?” Lo devo mangiare, mica mettermi dentro!”. Chiudiamo questo spazio con: “Finalmente é arrivato il giorno in cui puoi fare la cosa che più ti piace… rompere le uova!”.

AUGURI DI BUONA PASQUA 2022 E BUONA PASQUETTA, TANTE FRASI: “E’ ARRIVATO UN TRENO CARICO DI…”

Continuiamo il nostro viaggio alla ricerca delle frasi d’auguri più belle per una buona Pasqua e una buona Pasquetta con una citazione del grandissimo Gianni Rodari: “È arrivato un treno carico di… Il quarto vagone è riservato a un pasticciere rinomato che prepara, per la Pasqua, le uova di cioccolato. Al posto del pulcino c’è la sorpresa. Campane di zucchero suoneranno a distesa”.

Spazio quindi a Erri De Luca, altro grande scrittore: “Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace”. Continuiamo con il pensiero di un anonimo pubblicato sui social: “La nostra esistenza somiglia a una via Crucis, ma alla fine del cammino c’è la salvezza eterna”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle frasi d’auguri per una buona Pasqua e una buona Pasquetta 2022 con una simpatica filastrocca: “Al mio pulcino, un grosso bacino! Al piccolo monello, un regalo dolce e bello! L’ha portato un coniglietto, e ha detto: al tuo bimbo, oggi porta questo ovetto!”.

