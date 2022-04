Auguri di Buona Pasqua 2022 e Buona Pasquetta/ Frasi: “Meglio un uovo oggi che…”

È conto alla rovescia per le imminenti festività, per cui preparatevi a tirare fuori dalla tasca le migliori frasi di auguri di Buona Pasqua 2022 e Buona Pasquetta. Le due celebrazioni sono previste rispettivamente per domenica 17 aprile e lunedì 18 aprile. Non vedete l’ora di inviare i vostri pensieri ad amici e parenti, lo sappiamo. Ma avete già scelto lo stile che avranno i messaggi da spedire tramite Whatsapp o Telegram oppure da pubblicare sui social network come Facebook e Instagram? Se siete ancora indecisi, allora vi trovate nel posto giusto. Abbiamo infatti selezionato alcune ipotesi per voi.

Auguri di buona Pasqua 2022 e buona Pasquetta/ Le frasi più belle: “Voltiamo pagina”

Iniziamo dalle frasi più divertenti. Per le feste è inevitabile volere strappare un sorriso ai propri cari, per cui via libera a battute simpatiche. Eccone una perfetta per la tua dolce metà: “Meglio un uovo oggi che un uomo… sempre!”. E ancora: “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Mica è vero, io avrei voluto trascorrerlo con Brad Pitt, ma lui no”. Oppure: “Buona Pasqua. Io voglio trascorrerla con chi è capace di trasformare l’acqua in vino!”.

Auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022/ Le Frasi: “Promessa di resurrezione”

Auguri di Buona Pasqua 2022 e Buona Pasquetta: le frasi più divertenti

Andiamo avanti con la carrellata di frasi di auguri più divertenti di Buona Pasqua 2022 e Buona Pasquetta. Ce ne sono persino alcune a tema religioso. “Secondo me la verità è che Gesù doveva fare il pranzo pasquale dai suoceri e si finse morto per qualche giorno”, scrive un anonimo. E ancora: “Festeggerò la Pasqua quando capirò lo strano nesso tra una resurrezione e le uova di cioccolato”.

A proposito di coloro che non riescono a rinunciare ai piatti prelibati messi in tavola in occasione di queste festività, ecco un pensiero ad hoc. “Spero che tu possa passare una felice Pasqua, ma soprattutto che tu possa sopravvivere al pranzo in famiglia”. E a chi invece fa delle scelte diverse: “”In questo giorno di grigliate, bistecche e salsicce, non dimentichiamo chi è meno fortunato di noi: i vegetariani”.

