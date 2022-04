Auguri di buona Pasqua 2022 e buona Pasquetta/ Frasi: “Un povero che si fa Dio”

Quando mancano ormai solo cinque giorni alla Pasqua 2022, eccovi un altro bell’elenco di frasi d’auguri in vista di questa festività molto sentita fra i cristiani, nonché del Lunedì dell’Angelo o Pasquetta. Partiamo con questa citazione di Douglas Horton, che a proposito della Resurrezione di Cristo scrisse: “Il giorno di Pasqua il velo tra il tempo e l’eternità si assottiglia in modo quasi impercettibile”. Decisamente particolari e forse anche controcorrente, le parole di Amelie Nothomb: “Il Natale mi deprime quanto la Pasqua mi riempie di gioia. Un Dio che si fa bambino è avvilente. Un poveraccio che si fa Dio è tutt’altra cosa”.

Proseguiamo con Alice Freeman Palmer, splendido pensiero utilizzabile sia come messaggio di auguri via WhatsApp ma anche come post sui social: “Vi ricordo che è mattino di Pasqua, e la vita e l’amore e la pace sono appena nati”. Proseguiamo con le parole di Susanna Tamaro, nota e stimata scrittrice italiana: “Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita”. Fra le tante frasi d’auguri per una buona Pasqua 2022 e una buona Pasquetta, ecco anche questa breve poesia firmata Angela Magnoni: “Il Cristo è morto ma non muore per sempre il Signore della vita”.

AUGURI DI BUONA PASQUA 2022 E BUONA PASQUETTA: “NON SI SEPPELISCE LA VERITA’ IN UNA TOMBA”

Clarence W. Hall ha invece cercato di spiegare il senso della Pasqua con tali parole: “Non si può seppellire la verità in una tomba: questo è il senso della Pasqua”. Proseguiamo con Stephen Littleword, che augura un bel po’ di buona Pasqua: “Buona Pasqua ai miei amici più “piccoli” ed ai miei amici più “grandi”. Buona Pasqua a chi la pensa come me, ma soprattutto a chi la pensa diversamente da me perché solo così mi ha dato la possibilità di crescere. Buona Pasqua a chi è solo, a a tutti coloro che hanno la gioia di una famiglia accanto. Buona Pasqua ad ognuno di noi perché l’amore e la serenità dimorino nei nostri cuori”.

Auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022/ Frasi: “Resurrezione è grazia”

Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle frasi d’auguri per una buona Pasqua 2022 e una buona Pasquetta, con Tindara Cannistrà: “Una colomba è volata non era colorata ma bianca luminosa più bella di una rosa porta la pasqua gioiosa e nei cuori, orgogliosa la pace vi posa”.











