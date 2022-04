Auguri di buona Pasqua 2022 e buona Pasquetta/ Le frasi più belle: “Voltiamo pagina”

Tante frasi d’auguri per una buona Pasqua 2022 e una buona pasquetta, ci accompagnano in questi giorni di attesa della grande festa. In vista del prossimo 17 aprile, quando si celebrerà appunto la resurrezione di Cristo, il web è stato invaso da parole e pensieri speciali, a cominciare dalle citazioni, come ad esempio questa di Papa Paolo VI: “Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia. La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola, se è cristiana”.

Auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022/ Le Frasi: “Promessa di resurrezione”

Spazio anche a: “La gioia di Cristo risorto scenda nel tuo cuore donandoti pace e serenità. Buona Pasqua!”, frase d’auguri utilizzabile come classico messaggio da inviare via WhatsApp ad amici e parenti. Se invece volete fare gli auguri ad un amico o un’amica speciale, occhio a questo esempio: “Che questa Pasqua rinnovi per tutti gli anni a venire l’amicizia che ci lega, con la speranza che si rafforzi ancora di più. Tantissimi auguri!”. Proseguiamo con le frasi d’auguri per Pasqua e Pasquetta 2022, con un pensiero incentrato sul cambiamento: “Il giorno di Pasqua è quello che più rappresenta il cambiamento, quello per voltare pagina e intraprendere un nuovo viaggio nella luce. Auguri di cuore a te e alla tua famiglia!”.

AUGURI DI BUONA PASQUA E BUONA PASQUETTA 2022/ Frasi e citazioni di Papa Francesco

AUGURI DI BUONA PASQUA 20220 E BUONA PASQUETTA, TANTE FRASI: “OGGI E’ LA RESURREZIONE…”

Un altro esempio di auguri ‘universale’: “Indipendentemente dal nostro personale credo, possa questo giorno essere simbolo di rinascita e rappresentare l’inizio di un sano rinnovamento per ognuno di noi”, citazione di Francesco Iannì. Se invece volete metterla sulla simpatia, occhio a questo pensiero: “Nessun uovo potrebbe contenerti, perchè sei la sorpresa più grande che ci possa essere. Buona Pasqua”.

Le parole di Pino Azzinnaro si sposano alla perfezione con il delicato momento che stiamo vivendo per via della guerra in Ucraina: “Oggi è la ricorrenza della resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo: mi auguro che sia anche la resurrezione di questo momento di crisi e di malcontento e insoddisfazione della gente che vuole credere che esista ancora un futuro di gioia e di speranza che non smetta mai di volare. Buona Pasqua a tutti voi”. Chiudiamo questo focus dedicato alle più belle frasi d’auguri per una buona Pasqua e una buona Pasquetta 2022, con queste parole: “La Pasqua è un giorno speciale… è stata creata per donare gioia e felicità a tutti. Spero con tutto il cuore che questo giorno doni gioia e felicità anche a te!”.

AUGURI DI BUONA PASQUA E BUONA PASQUETTA 2022/ Le frasi più belle per i più piccoli

