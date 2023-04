AUGURI DI BUONA PASQUA 2023/ Frasi per i bimbi: “Pulcini, fiori e coniglietti”

Ecco un nuovo ricco carico di frasi d’auguri per una buona Pasqua 2023, festa che, ricordiamo, si celebrerà domenica prossima, 9 aprile. Partiamo con un poker di frasi dedicate ai bambini, a cominciare da: “Che allegria la Pasqua! Festeggiala fra fiori e colori!”, ma anche: “Pulcini, fiorellini e coniglietti: ogni cosa dolce ti parla di Pasqua”, e ancora: “Una giornata tutta per i piccoli come te, questa è la Pasqua!”, e infine: “Vivi un giorno speciale e pieno d’amore in questa domenica di Pasqua”.

Proseguiamo questo nuovo focus di aggiornamento sulle frasi d’auguri per una buona Pasqua 2023 con due pensieri divertenti: “Salva un agnellino, mangia un uovo. Di cioccolata”, e “Spero che dopo questa giornata tu sia pieno come un uovo”. Concludiamo questo spazio con alcune frasi canoniche, come ad esempio: “Tanti auguri di Pasqua, spero tu trascorra questa giornata con accanto la tua famiglia”, ma anche: “Auguri di Pasqua a te e ai tuoi cari, ti auguro che il resto dell’anno sia sereno”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUONA PASQUA 2023, FRASI IRONICHE “SE LE SORPRESE DELL’UOVO SONO BRUTTE…”

Siamo entrati nella settimana Santa e il giorno di Pasqua è sempre più vicino. Continua quindi il nostro viaggio alla ricerca delle migliori frasi d’auguri per questa domenica di celebrazioni della religione cristiana, e cominciamo con qualche citazione simpatica che abbiamo pescato su Twitter. Lia Celi ad esempio cinguetta: “Nella versione Disney ai discepoli appare Topolino risorto: Mickey Emmaus”. Così invece il TristeMietitore, sempre tramite il social dell’uccellino: “La Morte verrà su grandi ali nere per coloro che mettono i regali nelle uova di Pasqua: mai che ci sia qualcosa di decente”.

Proseguiamo con stanzaselvaggia, che posta: “Se vi sembrano brutte le sorprese nell’uovo di Pasqua, è perché non avete mai guardato dentro al whatsapp del vostro fidanzato”. Fra le tante frasi d’auguri simpatiche per gli auguri di buona Pasqua 2023 anche queste parole del grande Totò: “Le uova sono troppo dolci? Che le devo dire? Saranno uova di Pasqua”. Spazio quindi ai The Jackal e alle loro parole decisamente irriverenti: “Il mondo si divide in due, amico: chi sta sulla croce e chi bacia”.

AUGURI DI BUONA PASQUA 2023, LE FRASI: “PULCINI E CAMPANELLE…”

Continuiamo la ricerca delle frasi d’auguri più belle per una buona Pasqua con una serie di esempi perfetti per i più piccoli, a cominciare da: “Tanti auguri di una Pasqua speciale fra pulcini e campanelle”, ma anche: “Il giorno di Pasqua la cosa più bella è stare tutti insieme e scambiarsi gli auguri”.

Continuiamo su questa falsa riga con: “Pasqua è bella per le uova di cioccolata, ma anche per gli abbracci di mamma e papà”, così come: “Apri l’uovo e scopri la sorpresa, è qualcosa che ho fatto con il cuore”. Fra le tante frasi d’auguri di Pasqua 2023 per i più piccoli anche: “Ecco il biglietto con gli auguri di Pasqua, una giornata bellissima e colorata”, e ancora: “Spero che tu sia sempre allegro, come il tintinnìo delle campanelle di Pasqua”.











