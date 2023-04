Auguri buona Pasqua 2023/ Frasi: “Amore e rispetto ogni giorno della nostra vita”

Quando mancano solo quattro giorni alla Pasqua 2023, è giunto il momento di andare ad aggiornare nuovamente le frasi d’auguri in vista proprio di questa speciale giornata di domenica in cui la Chiesa ricorda il Cristo risorto. Partiamo subito con questo esempio: “Non importa in chi crediamo. Dobbiamo impegnarci, tutti, perché, sia Pasqua di Amore e Rispetto, ogni giorno della nostra Vita. Auguri!”, parole a dir poco da sottoscrivere. Spazio anche a: “Perché lo spirito della Pasqua ti aiuti a trovare la gioia nelle piccole cose e ti doni la fede nel Signore che ha dato la vita per la nostra salvezza. Buona Pasqua”. Fra le frasi d’auguri più belle per una buona Pasqua 2023 anche: “Il Cristo risorto possa farti sentire tutta la forza del suo amore, riempire il tuo cuore di pace e donarti la forza per proseguire il cammino verso un domani sempre migliore. Auguri di buona Pasqua”.

Continuiamo con queste parole di Papa Francesco: “Il Signore risorto, vincitore del peccato e della morte, sia di sostegno a tutti, specie ai più deboli e bisognosi”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per una buona Pasqua 2023 con: “Non è un caso che la Pasqua cada in primavera. È una festività che simboleggia la rinascita, esattamente come la primavera. Che la vostra anima possa rifiorire, profumando la vostra vita e quella delle persone che amate”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI BUONA PASQUA 2023, FRASI E CITAZIONI: “IL SIGNORE A SOSTEGNO DEI PIÙ DEBOLI”

E’ giunto il momento di aggiornare le frasi d’auguri per una buona Pasqua 2023, i migliori pensieri scovati sulla rete. Anche in questo focus abbiamo pensato di concentrarci sulle citazioni religiose più importanti in vista di questa festività, e precisamente le parole del nostro Santo Padre, Papa Francesco. Bergoglio ha regalato spesso e volentieri delle perle sulla Resurrezione di Cristo, come ad esempio: “Quante volte abbiamo bisogno che l’Amore ci dica: perché cercate tra i morti colui che è vivo? I problemi, le preoccupazioni di tutti i giorni tendono a farci chiudere in noi stessi, nella tristezza, nell’amarezza… e lì sta la morte. Non cerchiamo lì Colui che è vivo!”.

E ancora: “Il Signore risorto, vincitore del peccato e della morte, sia di sostegno a tutti, specie ai più deboli e bisognosi”. Fra le parole di Papa Francesco che potreste usare come frasi d’auguri di Pasqua anche: “Lasciamo che la nostra esistenza sia conquistata e trasformata dalla Risurrezione!”. Chiudiamo con: “Con il nostro atteggiamento, con la nostra testimonianza, con la nostra vita, diciamo: Gesù è risorto! Lo diciamo con tutta l’anima”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI BUONA PASQUA 2023, FRASI E CITAZIONI RELIGIOSE: DA PAPA FRANCESCO A RATZINGER

Il conto alla rovescia è iniziato. Tra pochi giorni sarà il momento di inviare ai propri parenti e amici le frasi di auguri di buona Pasqua 2023. I bambini non vedono l’ora di dare il via alla caccia alle uova di cioccolato, mentre per i più grandi è un’occasione per celebrare la resurrezione di Gesù. I pensieri da dedicare, dunque, sono di tutti i tipi: da quelli religiosi a quelli divertenti, senza fare mancare il nostro affetto nei confronti del destinatario in questa ricorrenza speciale.

Partiamo dunque la nostra rassegna di frasi con quelle religiose. “Che la luce del Risorto possa illuminare la nostra vita buia e apatica e ci renda capaci di accogliere con gioia i nostri fratelli e sorelle nel rispetto e amore”, eccone una. E ancora: “La gloria del Signore rinnovi le tue speranze, la tua fede e la tua gioia. Buona Pasqua”. Ma non solo. “Pasqua non è un giorno, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita”. Anche i bambini possono sfoderare le loro frasi, imparandole a memoria. Eccone una semplice: “Nel giorno della Pasqua, Gesù ha sconfitto il diavoletto con la forza dell’amore e ci ha liberati tutti dal peccato. Non aprire solo l’ovetto, ma ricorda di fare anche una bella preghierina. Tanti auguri!”.

Auguri di buona Pasqua 2023: le frasi più divertenti da inviare

Avevamo promesso di elencarvi anche le migliori frasi di auguri di buona Pasqua 2023 divertenti e siamo dunque pronti a strappare un sorriso ai nostri lettori e non solo. Le persone che vogliono inviare un pensiero originale e simpatico ai propri amici e parenti in questa ricorrenza sono infatti tantissime. Non possiamo dunque deluderle. “Volevo farti una sorpresa per Pasqua, ma non sono riuscito a infilarmi nell’uovo… allora l’ho mangiato!’”, eccone una. E ancora: “Buona Pasqua! La voglio passare con chiunque sappia trasformare l’acqua in vino!”.

Ma non è finita qui. C’è anche una barzelletta che può fare al caso tuo, ovviamente a tema uova di cioccolato. «Durante il periodo di Pasqua, Pierino va dal pasticciere e gli chiede un uovo di Pasqua: “Certo Pierino… come lo vuoi? Grande o piccolo?”, gli chiese il pasticciere. “Mah… di grandezza media… come la tua testa… con qualcosa dentro, però!”, rispose lui».











