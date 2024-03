Auguri di buona Pasqua 2024: le frasi migliori/ “Lasciamoci irradiare dallo stupore gioioso”

Con l’inizio del Venerdì santo entra sempre più nel vivo il mistero cristiano della Pasqua 2024, che ci conduce attraverso il periodo della Passione, verso la Resurrezione, da sempre associata ad una grande gioia ed unione! Proprio pensando a quella gioia (quasi) tradizionale della Pasqua, riapriamo con questo articolo una nuova ricerca delle frasi più iconiche da utilizzare nei prossimi giorni negli auguri.

Le possibilità sono veramente infinite e non si dovrà certo fare una gran fatica per trovare degli spunti online, ma è anche vero che ci vorrà sicuramente parecchio tempo che, altrettanto sicuramente, scarseggia. Ma in vostro soccorso, come sempre, accorriamo noi de ilSussidiario.net, che ormai da giorni siamo alla caccia delle frasi più belle da proporvi, elencate comodamente in questo articolo che vi basterà consultare sotto Pasqua per farvi una vera e propria scorta di auguri pronti per l’invio! Ed addentrandoci nel vivo della ricerca, scomodiamo Papa Francesco, che nel 2014 disse: “Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica di Pasqua si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e nelle parole… Magari fossimo così luminosi! Ma questo non è un maquillage! Viene da dentro!“.

Auguri di Pasqua 2024: le parole dei pontefici per ricordare il valore della Resurrezione

In questa prima parte delle frasi che abbiamo scelto per voi che parlano della Pasqua 2024, vorremmo concentrarci innanzitutto proprio sul suo valore religioso, che vale sicuramente la pena far trasparire nei nostri auguri. Tornando al nostro Pontefice, ricordiamo che “la Pasqua è l’evento che ha portato la novità radicale per ogni essere umano, per la storia e per il mondo: è trionfo della vita sulla morte; è festa di risveglio e di rigenerazione“.

Più che sulla gioia della Pasqua, altre frasi famose per gli auguri si sono concentrate su un altro, importante aspetto della Passione, come nel caso di Giovanni Paolo II: “Non si è mai soli davanti al mistero della sofferenza: si è col Cristo che dà senso a tutta la vita. Con Lui tutto ha un senso, compresi il dolore e la morte“; che ci tenne anche a ricordare (in un’altra occasione) che: “L’uomo non può mai perdere la speranza nella vittoria del bene. Questo giorno diventi oggi per noi l’esordio della nuova speranza“. Collegandoci alla speranza della Pasqua, per chiudere questa parte delle frasi per gli auguri, scomodiamo anche un loro altro collega, Benedetto XVI: “Come i raggi del sole, a primavera, fanno spuntare e schiudere le gemme sui rami degli alberi, così l’irradiazione che promana dalla Risurrezione di Cristo dà forza e significato ad ogni speranza umana“.

Pasqua 2024: le frasi per gli auguri tra filastrocche e citazioni

Ora, invece, messi da parte i pontefici, un altro spunto per le frasi di auguri potrebbe arrivare sempre dalle citazioni, sia di personaggi famosi che di utenti sul web, sempre (ovviamente) a tema Pasqua. “Non si è mai troppo grandi per l’uovo di Pasqua“, scrive, per esempio, un utente particolarmente ironico su Twitter, “non si è mai troppo grandi per la sorpresa, non si è mai troppo grandi per aprirlo e rimanerci male per il solito portachiavi o braccialetto di merda“.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Andrea G. Pinketts, che ritiene “la Pasqua una grandissima rottura di uova“, che unita a frasi come “buona Pasqua“, magari corredato da un sempre tradizionale “a te e famiglia“, diventa rapidamente un simpatico messaggio da inviare a qualche amico. Infine, cercando qualcosa di meno famoso e blasonato, abbiamo trovato anche alcune frasi di una poesia di Guido Gozzano che nuovamente un po’ riarrangiate diventano facilmente degli auguri: “Il ciel di pioggia è tutto una minaccia/ sul bosco triste, ché lo intrica il rovo/ spietatamente, con tenaci braccia./ Quand’ecco dai pollai sereno e nuovo/ il richiamo di Pasqua empie la terra/ con l’antica pia favola dell’ovo“.

