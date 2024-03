Auguri di buona Pasqua 2024/ Le frasi: “Non importa in chi crediamo, portiamo amore e rispetto nel cuore”

Papa Francesco protagonista delle frasi di auguri per la Pasqua 2024?

Auguri di Buona Pasqua 2024! È finalmente arrivato il momento di farli, dato che allo scoccare della mezzanotte è arrivato l’atteso 31 marzo, ovvero la data in cui cade la festività che celebra la Resurrezione di Gesù Cristo. È per questo motivo che le frasi di auguri da inviare ad amici e parenti per questa occasione della pasqua 2024 non possono che essere soprattutto religiose. A correrci in aiuto in questo senso sono i tanti esponenti della Chiesa che hanno parlato del messaggio che questa ricorrenza cela.

STORIA DI PASQUA/ Davide, due ore senza ventricolo sinistro e un abbraccio per l'Eternità

“Con Gesù Cristo che è risorto l’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre”, questo è ad esempio un pensiero di Papa Francesco. Non è l’unico dell’attuale Pontefice. “La Pasqua di Resurrezione è la sorpresa di Dio per il suo popolo fedele: rallegrati, perché la tua vita nasconde un germe di risurrezione, un’offerta di vita che attende il risveglio”, eccone un’altra molto significativa. Infine, una che ci fa pensare al mondo di oggi afflitto da guerre e dolori: “Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l’amore di Dio è più forte del male e della stessa morte”.

Attentato a Pasqua 2024, allarme terrorismo Isis/ Piano Viminale: rafforzati controlli, anche su web e social

Auguri di buona Pasqua 2024: non solo frasi religiose

Se è vero che gli auguri di Buona Pasqua 2024 sono soprattutto religiosi, ciò non significa che non se ne possano fare di più laici. Il messaggio di pace che si nasconde dietro questa ricorrenza, infatti, va oltre ogni fede. È per questo motivo che ci sono pensieri adatti a chiunque. “Non importa in chi crediamo. Dobbiamo impegnarci, tutti, perché, sia Pasqua di Amore e Rispetto, ogni giorno della nostra vita”, questo è un esempio.

E ancora, una frase che si riferisce al periodo importante in cui ricorre questa amata festa: “Non è un caso che la Pasqua cada in primavera. È una festività che simboleggia la rinascita. Che la vostra anima possa rifiorire, profumando la vostra vita e quella delle persone che amate”, questo è uno speciale augurio che è possibile rivolgere ai propri cari amici e parenti. Non resta dunque che scegliere la migliore tra le tante opzioni!

Supermercati aperti oggi a Pasqua e domani a Pasquetta 2024/ Orari e info negozi: da Esselunga a Carrefour

© RIPRODUZIONE RISERVATA