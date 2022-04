Auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022/ Frasi: “Giorni allegri e vacanze”

Il nostro viaggio nelle frasi d’auguri più belle per una buona Pasqua 2022 e una buona Pasquetta prosegue con altri esempi, a cominciare da: “Tanti auguri di Pasqua, spero tu trascorra questa giornata con accanto la tua famiglia”. Sulla falsa riga troviamo anche queste parole: “Auguri di Pasqua a te e ai tuoi cari, ti auguro che il resto dell’anno sia sereno”, classico messaggio da inviare la mattina di Pasqua via WhatsApp ai propri conoscenti.

AUGURI BUONA PASQUA E BUONA PASQUETTA 2022/ Frasi: “Volevo farti una sorpresa...”

E ancora: “Ti faccio i miei migliori auguri di buona Pasqua, fai ciò che vuoi e goditi le vacanze!”, e simile troviamo: “Una buona Pasqua a tutta la famiglia, passa dei giorni allegri”. Se volete fare gli auguri ad una persona che non sentite da tempo potreste scriverle: “Auguri di buona Pasqua, anche se non ci sentiamo da un po’ ti penso sempre”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle frasi d’auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022 con: “Porta i miei auguri di Pasqua ai tuoi, con l’auspicio di avere davanti tante giornate di sole come questa”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Auguri di buona Pasqua 2022 e buona Pasquetta/ Le frasi più belle: “Voltiamo pagina”

AUGURI DI BUONA PASQUA E BUONA PASQUETTA 2022, FRASI: “DIO VI BENEDICA”

Proseguiamo con altre frasi d’auguri per una buona Pasqua e una buona Pasquetta 2022 a tema religioso e cominciamo con queste splendide parole di Papa Giovanni Paolo II: “In questo mattino di Pasqua, come vorremmo che ogni uomo e ogni donna accogliessero la luce di Cristo che dirada le tenebre ed inaugura il trionfo della vita sulla morte! Fratelli e sorelle di tutta la terra, benedite con noi “questo giorno che ha fatto il Signore”. Cristo è risorto, alleluia!”. Spazio a: “Che la luce di Cristo Risorto doni gioia e pace ai nostri cuori… Buona Pasqua!”.

Auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022/ Le Frasi: “Promessa di resurrezione”

E ancora: “Buona Pasqua Cristo Risorto. Possa lo spirito del Signore riempire la tua casa in questa Pasqua e per tutto il resto dei tuoi giorni”. Una citazione di Madre Teresa di Calcutta: “Cristo è risorto. Egli è la pietra angolare. Già allora si tentò di rigettarlo e di sopraffarlo con la vigilata e sigillata pietra del sepolcro. Ma quella pietra fu ribaltata. Cristo è risorto. Non respingete Cristo, voi che costruite il mondo umano”. E chiudiamo questo nuovo focus sulle frasi d’auguri per una buona Pasqua 2022 e una buona Pasquetta con questo pensiero: “Auguro a te e alla tua famiglia la Pasqua più felice di tutte. Che Dio ti benedica oggi e per sempre!”











