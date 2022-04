Auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022/ Frasi: “Il nostro cuore porti pace”

Siamo pronti a regalarvi tante nuove frasi d’auguri per una buona Pasqua 2022 e una buona Pasquetta. In questo focus ci soffermiamo su dei pensieri piuttosto classici ma decisamente originali, che potrete quindi spedire ai vostri cari facendo bella figura: “Auguri per questa ricorrenza importante: il nostro cuore porti pace e amore a tutti, nella gioia o nelle difficoltà. Buona Pasqua!”.

AUGURI E IMMAGINI BUONA DOMENICA DELLE PALME 2022/ Frasi verso Pasqua: carezza e pace

Proseguiamo con: “Speriamo davvero che questa Santa Pasqua segni l’inizio di una rinascita per il mondo intero e che il Covid rimanga solo un brutto ricordo! Auguri di cuore!”. E ancora: “Rinasca in noi la speranza, e si rafforzi la Cristiana consapevolezza della Risurrezione! Buona Pasqua!”. Continuiamo questo focus sulle frasi d’auguri per una buona Pasqua 2022 e una buona Pasquetta con: “Che sia Pasqua nei cuori, perchè è solo sentendone il vero significato che si riaccende la speranza! Tanti Auguri!”. Più sotto potete leggere tante altre frasi a tema da cui prendere spunto per i vostri messaggi WhatsApp o i post social.

PALME, SIGNIFICATO E ORIGINI DOMENICA PRIMA DI PASQUA/ Perché rami d'ulivo?

AUGURI DI BUONA PASQUA E BUONA PASQUETTA 2022, FRASI: “CIO’ CHE TI RENDE FELICE”

Continuiamo il nostro spazio dedicato alle frasi d’auguri per una buona Pasqua e una buona Pasquetta 2022 con un messaggio che potreste utilizzare per dei colleghi e dei conoscenti: “La felicità alberga nelle piccole cose e nelle gioie della famiglia. Buona Pasqua”. Questa è invece una frase perfetta per ringraziare qualcuno in questa occasione così importante: “Colgo l’occasione della Santa Pasqua per ringraziarla della sua fiducia e del suo supporto”. Se invece doveste fare gli auguri a dei vostri cari, o comunque dei vostri amici che sono distanti da voi: “Le abitudini cambiano ma le tradizioni restano. Distanti ma vicini, Auguri per una serena Pasqua”.

DOMENICA DELLE PALME 2022, ANGELUS E MESSA/ Papa Francesco: “Ucraina, tregua Pasqua”

Una frase di auguri per una persona speciale che esce da un periodo complicato: “Per questa Pasqua vorrei regalarti tutto e niente: tutto quello che ti rendere felice e niente che ti faccia soffrire. Felicissimi Auguri di Buona Pasqua”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle frasi d’auguri per una buona Pasqua 2022 e una buona Pasquetta con: “Nessun uovo potrebbe contenerti, perché sei la sorpresa più grande che ci possa essere. Buona Pasqua”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA