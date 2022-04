Auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022/ Le frasi da evitare: colombe, uova e…

LE PIÙ BREVI FRASI PER GLI AUGURI DI BUONA PASQUA 2022

Vi siete veramente ridotti a cercare su Google che auguri di buona Pasqua 2022 fare ai vostri amici e cari? Evidentemente sì… però ecco, noi non disdegniamo affatto anche perché ci avete scelti arrivando fin qui. E allora non ci resta che lanciare un ammissione iniziale: anche noi siamo come voi, spesso siamo “pigri” e non sappiamo come condividere dei giorni di festa con i propri contatti senza risultare banali.

Messa Cena Domini e Lavanda dei Piedi con Papa Francesco/ Omelia Crisma Giovedì Santo

Allora che si fa? Per una buona Pasqua e Pasquetta 2022 possiamo solo far leva sulle nostro singole “curiosità”, dando libero sfogo alle proprie reminiscenze passate di giovani incalliti compulsivi “scrittori” di chat: e così, nel giorno di festa per qualcosa di ben più importante – per chi crede, la Pasqua è il giorno della Resurrezione di chi la vita ce la dona tutti i giorni – bando alle banalità, proviamo a condividere qualche spunto brillante per aiutarvi nel vostro progetto. Fidiamoci degli “Elii” – i mitici “Elio e le Storie Tese” – e lanciamo un messaggio che farà sicuramente breccia nella miriade di colombe, uova e conigli di Pasqua: «Christmas with the yours, easter what you want». Un epico augurio internazionale? Beh provate a tradurlo e vi renderete conto che sono davvero i migliori su piazza…

Zuppa di cozze, Giovedì Santo: come prepararla/ Ricetta, storia e tradizione a Napoli

AUGURI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2022: ECCO LE FRASI DA EVITARE (SE POSSIBILE)

Se poi ci aggiungiamo dei begli auguri non solo di Buona Pasqua ma anche di buona Pasquetta 2022, riusciamo a fare “bingo”: «Finalmente un Lunedi di cui non possiamo lamentarci. Buona Pasquetta». Allora, vi siete convinti? Ok, lo ammettiamo, non siamo poi così “sagaci”, però sappiamo sicuramente cosa non vorremmo mai ricevere dai nostri amici per delle frasi di auguri di buona Pasqua.

Astenersi banalità, sentimentalismo e “boomeritudine” (se ci concedete questo slang giovanile…): e allora vi preghiamo, non scrivete quest’anno i classici “Tanti auguri di Pasqua a tutti voi”, oppure “tanti auguri di buona Pasqua per giornate allegre e colorate”, peggio ancora “Per una Pasqua felice e serena”. Per carità, nulla di male nel mandarli: è che sembrano davvero frasi di auguri pre-confezionate. A quel punto – è il nostro consiglio – forse meglio non scrivere nulla che scrivere degli auguri così scontati che potrebbero tranquillamente esser stati “copiaincollati” dagli anni precedenti. L’ironia forse potrebbe risolvere tutti (o quasi): dunque se volete stupire, perché non provare con un efficace “Sarò breve: buona Pasq…”. (Se non la state capendo, forse è meglio che cercate ancora su Google altri consigli utili: magari altre frasi di auguri dei giorni scorsi… sul Sussidiario!).

Auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022/ Frasi, poesie e filastrocche

© RIPRODUZIONE RISERVATA