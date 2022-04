Auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022/ Le frasi: “La festa dell’allegria”

E’ Giovedì Santo e ciò significa che ci stiamo avvicinando sempre di più alla Pasqua 2022, giorno in cui ci scambieremo frasi d’auguri anche a tema Pasquetta. La nostra redazione sta raccogliendo da giorni numerosi pensieri a tema, e ovviamente non potevamo esimerci da questo compito quando mancano ormai poche ore alla Resurrezione di Cristo. Ecco quindi per voi tante interessanti frasi a tema, utilizzabili sia come scambio di auguri via WhatsApp quanto come post sui social, partendo da: “La Pasqua è la festa dell’allegria, la natura si risveglia e anche noi ritroviamo entusiasmo ed energia”.

VIA CRUCIS E UCRAINA/ Papa Francesco cerca la pace, non la vittoria di qualcuno

E ancora: “Pasqua è la festa perfetta: gioia dell’animo e bontà del cioccolato vanno a braccetto”. Proseguiamo con: “Pasqua è la festa più dolce, come altro definiresti una giornata in cui sei immersa in ovetti, coniglietti, fiorellini e pulcini?”. Una frase di buon auspicio: “Buona Pasqua! Le giornate si allungano, la Primavera ritorna e anche per te arriva un tempo di allegria!”. Fra le tante frasi d’auguri per la buona Pasqua 2022 e buona Pasquetta anche questo esempio: “Pasqua è una festa speciale: l’unico giorno in cui puoi rimpinzarti di cioccolata senza sentirti in colpa”.

Regole Covid Messe Pasqua 2022/ Stop distanziamento, su mascherine e scambio della pace...

AUGURI DI BUONA PASQUA 2022 E BUONA PASQUETTA: “UNA BUONA MANGIATA!”

E sulle falsa riga, sempre a tema cibo, troviamo: “Buona Pasqua e buona mangiata, in fondo è per questo che si festeggia, no?”. Proseguiamo con altri due esempi simili: “Tanti auguri per una Pasqua bellissima, con la famiglia o con chi vuoi tu!”, e “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi…quindi perché non abbiamo mollato tutto per partire e divertirci? Ci rifaremo il prossimo anno”.

Un altro simpatico esempio sul cibo e sulle scorpacciate di Pasqua e di Pasquetta: “Pasqua è l’apostrofo rosa tra le parole ho mangiato troppo! Tanti auguri anche a te”. Chiudiamo con: “100 di questi giorni di Pasqua, possibilmente uno di seguito all’altro, che significherebbe essere sempre in ferie e mangiare di continuo. Praticamente il Paradiso!”.

PAPA IN KAZAKHISTAN/ Sulle orme di Giovanni Paolo II per dare tre speranze all’Ucraina

© RIPRODUZIONE RISERVATA