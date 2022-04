Auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022/ Le frasi: “La vita è come un uovo…”

E’ quasi giunto il momento di fare gli auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022, e quale modo miglior se non scambiarci gli auguri con delle belle frasi ad hoc? Come sempre abbiamo pescato dalla rete per raccogliere i pensieri più belli, e originali, ed in particolare, abbiamo scelto alcune citazioni ironiche e divertenti. Partiamo con questa frase a firma Amelie Nothomb: “l Natale mi deprime quanto la Pasqua mi riempie di gioia. Un Dio che si fa bambino è avvilente. Un poveraccio che si fa Dio è tutt’altra cosa”. Spazio al pensiero di Azael: “Halloween è come Pasqua, solo che i morti resuscitano senza tante storie”.

Della Pasqua ha parlato un giorno anche Rudy Zerbi: “La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi”, mentre Andrea Pinketts espresse così il suo pensiero su questa grande festa: “Pasqua è una grandissima rottura di uova”. Fra le tante frasi d’auguri simpatiche per una buona Pasqua 2022 e anche buona Pasquetta, anche il pensiero di Giobbe Covatta: “C’era una volta un gallo che a Pasqua vide le uova tutte colorate. Allora andò dal pavone e lo ammazzò”.

AUGURI DI BUONA PASQUA E BUONA PASQUETTA 2022, LE FRASI: I PENSIERI DI TOT’O’, THE JACKAL E…

Proseguiamo con un’altra citazione presa direttamente da Twitter, a firma Lia Celi: “Nella versione Disney ai discepoli appare Topolino risorto: Mickey Emmaus”. E sempre rimanendo sul social del cinguettio, occhio a TristeMietitore che a riguardo della Pasqua scrive: “La Morte verrà su grandi ali nere per coloro che mettono i regali nelle uova di Pasqua: mai che ci sia qualcosa di decente”.

Spazio a stanzaselvaggia: “Se vi sembrano brutte le sorprese nell’uovo di Pasqua, è perché non avete mai guardato dentro al whatsapp del vostro fidanzato”. Simpatica anche una storica frase di Totò, che si è concentrato in particolare sul dolce tipico di queste festività, l’uovo: “Le uova sono troppo dolci? Che le devo dire? Saranno uova di Pasqua”. Chiudiamo questo spazio dedicato alle frasi d’auguri per una buona pasqua e buona pasquetta con il pensiero dei The Jackal, duo comico nato su Youtube: “Il mondo si divide in due, amico: chi sta sulla croce e chi bacia”.

