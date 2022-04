Auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022/ Le Frasi: “Promessa di resurrezione”

Quando mancano poco più di dieci giorni alla Pasqua e alla Pasquetta 2022, torniamo ad occuparci delle frasi d’auguri più belle e originali per questa giornata speciale. Moltissimi coloro che manderanno gli auguri via WhatsApp ad amici e parenti, e di conseguenza sono tanti coloro che stanno cercando pensieri particolari per evitare il classico “Buona Pasqua”. Abbiamo così raccolto per voi una serie di citazioni, a cominciare da questa a firma Martin Lutero: “Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera”.

AUGURI DI BUONA PASQUA E BUONA PASQUETTA 2022/ Frasi e citazioni di Papa Francesco

Proseguiamo con Alice Freeman Palmer, che un giorno parlò così della Pasqua: “Vi ricordo che è mattino di Pasqua, e la vita e l’amore e la pace sono appena nati”. Eccovi altre due storiche citazioni di uno dei Pontefici più amati come Papa Giovanni Paolo II: “Non si è mai soli davanti al mistero della sofferenza: si è col Cristo che dà senso a tutta la vita. Con Lui tutto ha un senso, compresi il dolore e la morte”, e anche: “Cristo è risorto, e con Lui è risorta la nostra speranza”. Fra le frasi d’auguri per una buona Pasqua e una buona Pasquetta 2022, anche il pensiero di Floyd W Tomkins: “Che la gioia della risurrezione ci liberi dalla solitudine, dalla debolezza e dalla disperazione verso la forza, la bellezza e la felicità”.

AUGURI DI BUONA PASQUA E BUONA PASQUETTA 2022/ Le frasi più belle per i più piccoli

AUGURI DI BUONA PASQUA E BUONA PASQUETTA 2022: LE PAROLE DI MADRE TERESA DI CALCUTTA

Spazio ad una splendida citazione dell’immensa Madre Teresa di Calcutta: “Le persone sono affamate d’amore perché sono troppo indaffarate. Oggi nel giorno del Signore risorto, aprite i vostri cuori e amate come non avete mai fatto”, e in questo spazio non poteva ovviamente mancare Papa Francesco: “La Pasqua è l’evento che ha portato la novità radicale per ogni essere umano, per la storia e per il mondo: è trionfo della vita sulla morte; è festa di risveglio e di rigenerazione”. Chiudiamo questo focus sulle frasi d’auguri per Pasqua e Pasquetta 2022, dandovi appuntamento a fra poco, con le parole di Douglas Horton: “Il giorno di Pasqua, il velo tra il tempo e l’eternità si assottiglia in modo quasi impercettibile”.

