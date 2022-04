AUGURI DI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2022/ Frasi, messaggi in tutte le lingue del mondo

LE FRASI DI AUGURI BUONA PASQUA IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO

Non ne potete più dei soliti auguri di buona Pasqua e Pasquetta 2022? Siete capitate nel luogo giusto: dopo le innumerevole frasi/meme con colombe, uova e conigli di Pasqua, perché non concentrarci per una volta su un “respiro” più ampio nella vigilia ufficiale della Santa Pasqua 2022?

Ecco allora per una volta proviamo a immedesimarci nei tanti amici-cari-familiari che magari provengono da un’altra tradizione, da un’altro contesto, soprattutto da un’altra lingua: ebbene, perché non inviare a loro dei begli auguri di buona Pasqua 2022 avvicinandosi alla loro cultura? Dal più internazionale e conosciuto “Happy Easter” (inglese) al nostrano “Buona Pasqua”, ma in mezzo il mondo è bello perché vario: agli amici francesi occorre inviare un bel “Joyeuses Paques”, a quelli tedeschi un più caustico “Frohe Ostern”, per i vicini spagnoli invece basta un “Feliz Pascua”. Quando però il livello delle lingue si fa più complesso, ecco che anche gli auguri di buona Pasqua 2022 diventano più “fantasiosi”: “Boa Pascoa” in Portogallo, “Zalig Paasfeest” in Olanda, “Giad Pàsk” in Svezia. E poi ancora, “Srecan Uskrs” agli amici serbi, “Hyvää pääsiäistä” per la Finlandia e “С праздником Пасхи” agli amici ortodossi russi. In ebraico gli auguri di Buona pasqua 2022 si fanno così “פסח כשר ושמח”, in Giappone “イースターおめでとう” mentre nella lontana Cina gli auguri si possono fare in questo modo, “復活節快樂”. La lista è lunga, se volete sbizzarrirvi vi consigliamo questo simpatico blog che elenca tutti gli auguri di buona Pasqua 2022 in tutte le lingue del mondo.

FRASI ORIGINALI DI AUGURI PER BUONA PASQUA E PASQUETTA 2022

Dal viaggio all’estero torniamo nel nostro Paese per lasciarvi altri consigli un filino più originali del solito nella vostra attività compulsiva preferita, gli auguri di Buona Pasqua 2022 via messaggio/chat a mezza vostra rubrica!

«Cosa fai a Pasquetta? Elimino dal telefono, tutte le colombe e le uova glitterate che mi avete inviato!»: di questo tenore sul web se ne trovano a iosa di frasi “simpatiche” per poter rispondere ai consueti e anche un po’ banali auguri di Pasqua 2022. Perché non questa ad esempio, «Vedo che siete molto felici, vi siete già pesati?? Buona Pasquetta!», o anche quest’altra, «Neanche ti chiedo come va, ti dico solo Buona Pasqua e i racconti li rimandiamo a domani». Oppure per una volta si può pensare a qualcosa di rivoluzionario: meditate cosa si andrebbe ricevere, per davvero, e una volta chiarito allora mandate quel messaggio alla vostra persona più affezionata e cara. Credeteci, non ve ne pentirete.

