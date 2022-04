Auguri di buona Pasquetta 2022/ Frasi simpatiche: “Tra costate, salsicce e bistecche”

BUONA PASQUETTA 2022, LE FRASI DI AUGURI MENO SCONTATE

Passata la Pasqua 2022 è tempo di festeggiare il lunedì dell’Angelo, da tutti conosciuto come Pasquetta. In questo giorno di festa, considerato tipicamente il lunedì più bello dell’anno, molti coloro che si regaleranno un pic nic e una gita fuori porta, e nel contempo, tanti saranno quelli che si scambieranno frasi d’auguri di Buona Pasquetta 2022, rigorosamente via WhatsApp o social. Abbiamo quindi selezionato per voi alcune frasi a tema davvero originali, per evitare di mandare il classico ‘Auguri di Buona Pasquetta 2022’, cominciando da: “Ovunque tu sia…qualunque cosa tu faccia.. con il sole o con l’ombrello… ti auguro un giorno stupendamente bello, buona Pasquetta a tutti”.

E ancora: “Che sia un giorno di sole, non tanto fuori ma dentro di te, che i sorrisi siano fonte di luce, e che l’amicizia e i gesti condivisi, si trasformino in una carica di energia durevole. Auguri di Buona Pasquetta 2022!”. Proseguiamo questo spazio dedicato alle frasi d’auguri per una buona Pasquetta 2022 con: “Forti perturbazioni previste nel primo pomeriggio. Piove cibo. Auguri!”. Se foste alla ricerca di un pensiero simpatico a tema cibo: “Tra costata, salsiccia e cotoletta. Io ti auguro buona Pasquetta!”.

AUGURI DI BUONA PASQUETTA 2022, LE FRASI: “TI AUGURO…”

Quindi un messaggio d’auguri di buon auspicio per una buona Pasquetta: “Non pensare che è finita e domani torni a lavorare, perché il 25 aprile sta per arrivare!”. E ancora: “E se la Pasqua vi è sembrata tosta, ecco a voi la Pasquetta! Ti auguro una Pasquetta speciale in compagnia dei tuoi cari!”.

Su Twitter è pieno di frasi d’auguri simpatiche per una buona Pasquetta 2022, come ad esempio: “Pasquetta: molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta, ma hanno mangiato così tanto che non ci passano”. E ancora: “Adoro i picnic in famiglia fuori porta, l’unica seccatura sono tutte quelle briciole sullo zerbino”. Chiudiamo questo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per Pasquetta con: “A Pasqua non mangerò un agnello, detesto l’idea che un essere senziente venga ucciso… credo che mangerò un vegano!”.

