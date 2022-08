Auguri di Ferragosto sexy per Soleil Sorge e Sabrina Salerno/ Foto al mare sui social

Oggi, lunedì 15 agosto, ricorre il Ferragosto 2022 e anche le vips Soleil Sorge e Sabrina Salerno hanno voluto fare i loro auguri ai propri followers, scegliendo uno stile prettamente sexy. Entrambe, infatti, hanno pubblicato sui loro profili Instagram delle fotografie in costume, che lasciano ben poco all’immaginazione. Tanti i complimenti ricevuti dagli utenti del web, che hanno apprezzato i contenuti postati.

Sabrina Salerno sempre più hot, scatti bollenti su Instagram/ "Oggi sono meno timida"

L’ex concorrente del Grande Fratello VIP, in barca al largo dell’isola siciliana di Favignana, indossa un bikini color ocra appartenente alla sua collezione “State of Soleil” x Island Coco Bikini, lanciata da poche settimane. I suoi costumi stanno avendo un importante successo e la influencer non può che esserne felice. A darle una mano con la promozione ci ha pensato anche la coinquilina nonché amica Dayane Mello. Per ora però la Soleil Sorge ha messo da parte il lavoro e si gode le vacanze. “Sol y mar, buon Ferragosto! Xoxo”, ha scritto nel post con gli auguri per questa ricorrenza.

Sabrina Salerno "Foto in topless? Avrei posato anche nuda"/ "Ho molti corteggiatori"

Auguri di Ferragosto sexy per Soleil Sorge e Sabrina Salerno: i post sexy scatenano i followers

Auguri di buon Ferragosto 2022 all’insegna del sexy non soltanto per Soleil Sorge, ma anche per Sabrina Salerno. La cantante di Genova infatti si è mostrata in spiaggia (non è dato sapere dove si trovi in vacanza con precisione) con un bikini bianco, le cui trasparenze lasciano intravedere le sue forme. “Non ho ancora capito se è Ferragosto…”, questa l’ironica caption a corredo della foto super sexy.

In entrambi i casi, sia per l’ex gieffina sia per la showgirl cinquantaquattrenne, tra i commenti sono apparsi innumerevoli complimenti. I fisici scolpiti delle due donne note nel mondo dello spettacolo non sono passati inosservati. In particolare quello della splendida Sabrina Salerno, che nonostante abbia un’età molto diversa da quella di Soleil Sorge, non sfigura in alcun modo al confronto.

Soleil Sorge, difende Barbara D'Urso "serve gratitudine"/ Ecco perchè

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꜱᴏʟᴇɪʟ ᴀɴᴀꜱᴛᴀꜱɪᴀ ꜱᴏʀɢᴇ (@soleil_stasi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA