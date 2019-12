Auguri di Natale 2019, buone feste/ Da Facebook a WhatsApp, i messaggi più belli

Siamo ormai entrati definitivamente nel weekend di Natale. E’ il 22 dicembre e significa che mancano solo tre giorni agli auguri di Natale 2019 e di Buone Feste. Come ormai quasi da “tradizione” da inizio mese a questa parte la nostra missione è quella aiutarvi nel trovare la frase giusta per fare gli auguri, che sia un pensiero da scrivere su un biglietto d’auguri, oppure un messaggio da inviare via WhatsApp, o ancora, una frase da pubblicare sui social, leggasi Facebook, Twitter e Instagram, magari per stupire i vostri fan. Il web è pregno di esempi, a cominciare da questa citazione di Alda Merini: “A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati”. Charles Dickens, fra gli autori più apprezzati soprattutto in quanto a festività, invece un giorno ha detto: “Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi”.

AUGURI DI NATALE 2019, BUONE FESTE: I PENSIERI DI PADRE PIO, PAPA GIOVANNI XXIII…

Dal profano al Sacro, da Dickens a Santo Padre Pio, amato padre delle stigmate: “Tutte le feste della Chiesa sono belle – proferì un giorno – la Pasqua, sì, è la glorificazione… ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore”. E in quanto a messaggi religiosi, come dimenticarsi di Papa Giovanni XXIII, altra figura carismatica e molto amata dal nostro popolo: “L’umanità è una grande e immensa famiglia… Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale”. Tornando nel campo degli scrittori e dei poeti, il nostro Gianni Rodari spiegava: “Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti, prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti”. Infine il pensiero di uno scrittore dei giorni nostri, Fabrizio Caramagna: “Il Natale è una sera di dicembre, il silenzio che dilaga per le strade, una fiamma custodita tra le nostre mani, un fiume solitario che torna alla sua sorgente. La gioia di donare qualcosa e la gioia di ricevere”.

