Auguri di Natale 2019, buone feste/ Frasi e citazioni: “Basta l’amore per la magia”

Tanti auguri di buon Natale. Mancano solo sette giorni, una settimana, poi, potremo finalmente fare gli auguri anche per il 2019. Auguri a voce, auguri social via Facebook, Twitter e Instagram, auguri via chat con WhatsApp, e auguri anche sui bigliettini dei pacchetti. La tradizione, nonostante il cartaceo sia stato soppiantato negli anni dal “digitale”, resiste, e sono molti coloro alla ricerca di una frase originale da dedicare ad un proprio caro, al partner o a un amico. “Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità nel nostro cuore”, diceva Washington Irving. Così invece Norman Vincent Peale: “Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello!”. Decisamente da sognatore questo pensiero di Ray Stannard Baker: “A me piace prendere il Natale un pò alla volta, per tutto l’anno. E perciò mi lascio trasportare fino ad arrivare alle vacanze -lascio che mi colgano di sorpresa- svegliandomi un bel giorno e dicendo improvvisamente a me stesso: “Caspita, questo è il giorno di Natale!””.

AUGURI DI NATALE 2019, BUONE FESTE: “SE IL NATALE NON ESISTESSE…”

Questa merita particolare attenzione, perchè un Natale ricco piace sicuramente a tutti, ma nulla sarà mai come un Natale pregno d’amore: “Il Natale dovrebbe essere legna che arde nel caminetto, profumo di pino e di vino, buone chiacchiere, bei ricordi e amicizie rinnovate. Ma…se questo manca basterà l’amore”. Eric Sevareid invece diceva: “Se il Natale non esistesse già, l’uomo dovrebbe inventarlo. Ci deve essere almeno un giorno all’anno a ricordarci che stiamo su questa terra per qualcos’altro oltre che per la nostra generale ostinazione!”. Lo scrittore e pedagogista Gianni Rodari, che ha scritto anche un libro sul Natale, si sofferma invece sugli alberi addobbati: “S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento!”. Infine Byrn Rodgers, che ricorda come le feste sono il periodo in cui le famiglie si riuniscono: “Il Natale è quel periodo dell’anno in cui la gente scende nel rifugio della famiglia”.

