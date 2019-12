Auguri di Natale 2019, buone feste/ Le migliori frasi direttamente dalle pellicole

Il Natale 2019 si passerà scambiandosi gli auguri, pranzando e cenando, facendosi i regali e… guardando un bel film a tema. Non c’è cosa più bella in questo periodo se non quella di accomodarsi sul divano di casa e godersi un paio d’ore di relax e tranquillità mentre si visiona una pellicola natalizia. Il film senza dubbio più visto di questo periodo resta “Mamma ho perso l’Aereo”, che quando uscì in Italia spopolò letteralmente (risulta essere ancora oggi uno dei film di maggior incasso di sempre), conquistando il grande pubblico. Con il passare degli anni alcune battute della pellicola sono diventate cult, come ad esempio “Guarda cos’hai fatto, piccolo delinquente!”, quando lo zio si rivolge a Kevin dopo una baruffa in cucina, e ancora “Ho fatto bene a far sparire la mia famiglia!”, quando Kevin pensa appunto di aver desiderato la sparizione dei suoi cari e di esserci riuscito.

AUGURI DI NATALE 2019, UNA POLTRONA PER DUE E LE FRASI CULT

In quanto a film cult di Natale non possiamo dimenticarci di “Una poltrona per due”, che puntualmente (anche quest’anno), Italia Uno propone la sera della vigilia di Natale. Anche in questo caso sono numerose le battute e le scene cult, come ad esempio sul finale, quando i fratelli Duke vengono beffati in borsa, perdendo tutti i loro risparmi: “Voglio che il mercato venga riaperto adesso, ritrascini qui dentro tutti gli agenti! Rimetta subito in funzione quelle macchine! Rimetta subito in funzione quelle macchine!”. Infine ricordiamo un altro grande classico del cinema natalizio, che viene riproposto sotto le festività tutti gli anni, leggasi “Una promessa e una promessa”, probabilmente uno dei film più riusciti di Arnold Schwarzenegger, in cui lo stesso attore americano interpreta la parte di un padre disperato che deve assolutamente comprare il regalo che il figlio desidera. Fra le battute più note vi è quella in cui Arnold si giustifica per il ritardo “Avresti dovuto vedere che traffico e per giunta ho beccato una multa per alta velocità”.

