Auguri di Natale 2020, frasi Buone Feste/ WhatsApp e Facebook: dalla tradizione a…

Possono essere tradizionali, allegri o teneri, ma quel che conta è che gli Auguri di Natale siano sentiti. In questo 2020 fatto di sacrifici e privazioni, questa festività rappresenta un’occasione per guardare al futuro con speranza. Considerando la distanza imposta dall’emergenza Covid, questo è lo spirito che potete trasmettere ad amici e parenti tramite le frasi di auguri di Buon Natale e Buone Feste. Possiamo trarre ispirazione per mandarli via WhatsApp, Facebook, Twitter o Instagram da Papa Francesco: «Il Natale è la sorpresa di un Dio bambino, di un Dio povero, di un Dio debole, di un Dio che abbandona la sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi».

C’è poi la frase di Calvin Coolidge che è altrettanto significativa: «Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere abbondanti in misericordia, è avere il vero spirito del Natale». Ma sui social circolano frasi di auguri molto legate all’attualità: «In questo stranissimo Natale 2020, starti vicino è un fatto emotivo, più che di presenza fisica. Ma resta una vicinanza grande come il mare e calda come il sole. E, quando sarà il momento, dolce come il lunghissimo abbraccio che ti darò».

AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTE 2020: IN MUSICA E FEDE

Le proposte di frasi di auguri di Buon Natale e Buone Feste ovviamente non finiscono qui. «And so happy Christmas for black and for white/ For yellow and red ones let’s stop all the fights», cantava John Lennon. Se vogliamo attingere da un altro musicista, allora c’è Joan Mills: «Il Natale è il luogo in cui conservare i ricordi della nostra innocenza». Invece la cantante Charlotte Carpenter: «Se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero». C’è poi la scrittrice Agnes Mae Pharo che spiega qual è secondo lei il significato del Natale: «È la tenerezza del passato, il valore del presente e la speranza del futuro. È il desiderio più sincero che ogni tazza trabocchi di ricche ed eterne benedizioni, e che ogni via porti alla pace». Toccante, per tornare poi alla sfera religiosa, è la frase di Padre Pio sul Natale: «Tutte le feste della Chiesa sono belle… la Pasqua, sì, è la glorificazione… ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore».



© RIPRODUZIONE RISERVATA