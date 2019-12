Auguri di Natale, buone feste 2019/ Frasi e aforismi, la Littizzetto “Caro Babbo…”

Mancano pochissimi giorni al Natale, siamo entrati nel rush finale, e a breve potremo finalmente scambiarci gli auguri e i regali. Come sempre dedichiamo questo spazio giornaliero alle migliori frasi, ma anche alle citazioni e agli aforismi, inerenti appunto le festività natalizie. Il nostro consiglio è sempre lo stesso: se steste cercando qualcosa di originale sia per spedire dei messaggi via WhatsApp o Facebook, ma anche come post social, o infine, come frase da allegare ai bigliettini da mettere sui pacchetti, questo è il posto che fa per voi. Direttamente da una puntata dei mitici Peanuts sul Natale, questo dialogo fra Sally e Charlie Brown è decisamente simpatico: “Sally: Tema d’Inglese. Il vero significato del Natale. Per me, Natale è la gioia di ricevere. Charlie Brown: Vuoi dire “dare”… Natale è la gioia di dare… Sally: Non ho la minima idea di cosa stai dicendo!”.

AUGURI DI NATALE, BUONE FESTE 2019, SHIRLEY TEMPLE: “HO SMESSO DI CREDERE QUANDO…”

Questo è invece un pensiero profondo di Gilbert Keith Chesterton, scrittore e giornalista britannico: “Una volta mi limitavo a ringraziare Babbo Natale per pochi soldi e qualche biscotto. Ora, lo ringrazio per le stelle e le facce in strada, e il vino e il grande mare”. La grande attrice americana Shirley Temple invece un giorno parlò così del Natale, ed in particolare di Babbo: “Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. Mamma mi portò a vederlo ai grandi magazzini e lui mi chiese l’autografo”. Direttamente dal film “Love actually”, simpatico dialogo fra Mia e Harry sul regalo di Natale: “Non voglio qualcosa che mi serve, voglio qualcosa che voglio!”. Infine chiudiamo con questa citazione della grande Luciana Littizzetto, che un giorno si rivolse così all’uomo con la barba bianca: “Caro Babbo Natale, io vorrei che quest’anno per Natale tutti diventassero più buoni e io più fi*a (questo lo chiedo ogni anno però…). Se pensi che, anche per te che sei babbo, esaudire questo desiderio sia proprio una mission impossible, calami pure giù dalla canna fumaria un assegno da 5.000 euro che me lo faccio bastare”.

