Auguri di Natale, buone feste 2019/ Le frasi per i fratelli, i partner e i genitori

Manca davvero poco al Natale e di conseguenza al fare gli auguri. Con oggi siamo infatti entrati in quelli che molti considerano i 5 giorni più belli dell’anno, che ci accompagneranno appunto al 25 dicembre. Noi, un po’ come una sorta di tradizione, proseguiamo nella ricerca della frase perfetta, del pensiero giusto, delle migliori parole, per fare gli auguri di Natale, e come al solito, vi ricordiamo che queste frasi potrete utilizzarle sia come messaggio via WhatsApp o sms, sia quanto post su Facebook, Instagram e Twitter. Partiamo con una serie di frasi dedicati al vostro bello: “Sai perché non ho bisogno della cometa a Natale? Perché la mia luce, la mia guida, sei tu”, come dire, evviva la modestia! E ancora: “Vorrei che Babbo Natale esaudisse il mio desiderio…di restare per sempre con te”. Simile questo pensiero: “Lascia che il tuo regalo di Natale sia io”. Infine un’altra modesta: “Buon Natale, ti auguro di ricevere tutto ciò che desideri…ah, aspetta ma tu hai già tutto ciò che desideri, hai me!”.

AUGURI DI NATALE, BUONE FESTE: “BUON NATALE MAMMA…”

Come dimenticarsi poi della mamma e del papà a Natale. Del resto saranno loro a spendere più soldi di tutti per i figli, e di conseguenza, non si potrà che dedicare loro un pensiero speciale: “Buon Natale mamma, spero che ogni tuo giorno sia pieno di gioia così come è stata la mia vita finora grazie a te”. E ancora: “Di tutti i regali che ho ricevuto a Natale nessuno regge il confronto con il migliore di tutti, che è avere voi due come genitori”. Questo pensiero è dedicato a chi adora il proprio papà: “Buon Natale papà, quest’anno ho cercato a lungo per te un regalo meraviglioso…e poi mi sono accorto che avere un figlio come me è il miglior regalo che tu potessi desiderare!”. Infine, rimanendo nell’ambito famiglia, ecco una frase per un fratello speciale: “Avevo chiesto a Babbo Natale di farmi diventare un supereroe…e lui mi ha fatto un regalo più grande, mi ha fatto diventare un fratello”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA