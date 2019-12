Auguri di Natale e Buone Feste 2019!/ Frase divertente o citazione famosa?

Auguri di buon Natale e buone feste 2019! Tutto pronto per i festeggiamenti ed è partita la caccia alle migliori frasi e alle immagini da inviare su WhatsApp o sui social network alla famiglia o ai propri amici. Ovviamente si può optare per citazioni emozionati oppure per frasi divertenti, quasi barzellette, ma ciò che importa è poter rivolgere i propri auguri per Natale e per l’anno nuovo a chi si vuole bene. Partiamo da qualche aforisma noto, sempre utile in questi casi, e iniziamo con una bellissima frase di Alda Merini: «A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati». Questa, invece, una massima del drammaturgo tedesco Bertolt Brecht: «Oggi siamo seduti, alla vigilia di Natale, noi gente misera, in una gelida stanzetta, il vento corre di fuori, il vento entra. Vieni, buon Signore Gesù, da noi, volgi lo sguardo: perché Tu ci sei davvero necessario».

BUONE FESTE 2019!: FRASI DIVERTENTI PER GLI AUGURI BUON NATALE

Concludiamo il viaggio tra gli aforismi celebri per augurare un buon Natale con William Shakespeare: «Desidero una rosa a Natale non più di quanto desideri una nevicata nella nuova e fresca allegria di maggio; ogni cosa a suo tempo». Vediamo ora qualche frase divertente da inviare agli amici o ai colleghi di lavoro, qualche battuta giocosa per dare le buone feste: «Ho trovato un lavoro per te, Santa Claus ha bisogno della terza renna. Divertiti, auguri», «Dopo tutto quello che ti sei mangiato, ho deciso per la Befana di regalarti un idraulico liquido», «Vorrei fare gli Auguri di Natale ad una persona sorprendente, brillante e decisamente stupenda. Ma considerando che gli auguri di Natale non me li posso mica far da solo… allora li faccio a te! Buon Natale». Spazio anche a qualche gag simpatica da pubblicare sui social network: «Babbo Natale ce l’ha con me. Da piccolo invece dei regali mi lasciava un biglietto con su scritto: “Non esisto”», «È arrivato il momento di scegliere il negozio dove mia moglie cambierà il regalo di Natale che le farò», «Per me la vigilia di Natale è copiare e incollare “grazie, anche a te”».

AUGURI BUON NATALE E BUONE FESTE 2019: COSA SCRIVERE COME BIGLIETTO DI AUGURI?

Cerchiamo ora qualche frase di auguri di buon Natale e buone feste 2019 da inviare o scrivere ai più piccoli, i veri protagonisti di questa festività. Cosa scrivere come biglietto d’auguri? Ecco qualche esempio carino: «Che il mio augurio più sincero scenda come la neve e ti accenda come la stella cometa. Buon Natale!», «A Natale siamo tutti più buoni, ma con te non ce n’è bisogno: sei già dolce di tuo! Tanti auguri!», «Babbo Natale mi ha lasciato questo regalo per te, spero ti piaccia. Sappi però che il vero regalo è poter passare questi giorni di festa in tua compagnia. Buon Natale!». Cercate una filastrocca? Ecco ciò che fa per voi: «È arrivato un angioletto, / ha sbattuto le ali e ti ha lasciato un biglietto / Sulla carta bella e pregiata / Si legge una scritta tutta dorata / “Che questo Natale sia bianco e felice / Per te, i tuoi cari e chi te lo dice!” / Auguri!».



