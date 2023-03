Auguri e buona festa della donna 2023/ Le frasi più belle “Auguri gialli e profumati”

E’ lunedì 6 marzo e ciò significa che alla festa della donna 2023 mancano solo due giorni. Il prossimo mercoledì, 8 marzo, si celebrerà infatti la giornata internazionale del gentil sesso e ovviamente non potevamo esimerci dal raccogliere le migliori frasi d’auguri per questo giorno speciale dedicato a tutte le donne. In questo focus abbiamo voluto dedicarci ai messaggi da scambiarsi fra amiche, a cominciare da: “Io e te, due disastri della natura. Se chi dice donna dice danno, noi siamo due danni combinati. Praticamente una tragedia. Ma mai rinuncerei alla tua amicizia. Buona festa della donna, amica mia!”.

E ancora: “Questa mimosa è dedicata alle mie amiche, a quelle che conservano la capacità di “meravigliarsi” nonostante tutto e tutti, a quelle che soffrono nell’anima, a quelle che non hanno mai tempo per se stesse perché lo dedicano agli altri, a quelle che conservano nel cuore i veri valori… Auguri Donne!”. Fra le tante frasi d’auguri per una buona festa della donna 2023, anche queste parole: “Per la festa dell’8 marzo vorrei fare gli auguri a tutte le donne del mondo, ma un augurio speciale desidero farlo ad una donna unica nel mondo: te!Auguri ad una donna speciale. Sono felice di averti conosciuta. Buon 8 Marzo!”.

AUGURI E BUONA FESTA DELLA DONNA 2023, LE FRASI: “BELLA COME AFRODITE…”

Un augurio semplice e veloce: “Da donna a donna, auguri gialli e profumati”. Proseguiamo con: “Bella come Afrodite, saggia come Atena, forte come Ercole, e più rapida di Mercurio. Auguri per la festa della donna”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per una buona festa della donna 2023 con: “Nel giorno della ‘nostra’ festa voglio ricordarti che ti sono vicina e che insieme è più facile lottare, vivere, sognare”. Vi ricordiamo che a breve aggiorneremo questa pagina di modo da regalarvi altri pensieri speciali e originali in vista dell’imminente 8 marzo: a fra poco e buona lettura.

