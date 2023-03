Auguri e buona festa della donna 2023/ Le frasi: “Sostengono la metà del cielo”

E’ il 4 marzo 2023 e ciò significa che mancano solo 4 giorni alla Festa della Donna. Il prossimo 8 marzo celebreremo la figura femminile, che sia la compagna, la moglie, la mamma, la nonna, la sorella e via discorrendo, e in vista del grande giorno abbiamo deciso di raccogliere per voi alcune frasi d’auguri a tema, a cominciare da questo splendido proverbio cinese che ogni anno, proprio in questo periodo torna d’attualità: “Le donne sostengono la metà del cielo”.

Passiamo ad una citazione di Maria Callas, che ha sempre parlato di parità fra donna e uomo: “Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l’arma più grande nelle nostre mani: siamo donne!”. Proseguiamo con il regista Oscar Wilde secondo cui le donne sono al mondo solo per una cosa: “Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese”. Per l’attrice Audrey Hepburn, invece: “Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne”. Spazio al poeta e scrittore Lev Tolstoj secondo cui: “Le donne sono una vite su cui gira tutto”.

AUGURI DI BUONA FESTA DELLA DONNA, LE FRASI: “AUGURI 365 GIORNI L’ANNO”

Continuiamo questo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per la festa della donna 2023 con un messaggio semplice, ma che nasconde tanta verità: “Auguri a tutte le donne, 365 giorni l’anno!”, perchè le donne dobbiamo festeggiarle sempre. Continuiamo con Joseph Conrad per cui: “Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini”.

E ancora: “Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne”. Chiudiamo questo focus sulle frasi d’auguri per la festa delle donne 2023 con quest’ultimo pensiero a tema: “Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno! Auguri!”.

