Auguri festa del papà 2021/ Frasi per venerdì 19 marzo, aforismi: da Confucio a Freud

Mancano appena ventiquattro ore alla festa del papà 2021. Cresce l’attesa, fervono i preparativi ed entra nel vivo la corsa agli ultimissimi regali per celebrare il proprio genitore. Allo stesso modo sul web è partita la caccia alle frasi e agli aforismi da inviare su Whatsapp, via social o sms per la festa di San Giuseppe. La scelta è veramente ampia e chiama in causa grandi pensatori, poeti e scrittori di diverse epoche. Da William Shakespeare a Sigmund Freud, passando per Denis Diderot, Confucio, Umberto Eco e tanti altri. Tra le frasi d’auguri più significative per la festa del papà 2021, dunque, menzioniamo “È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio” di William Shakespeare, ma anche “Non riesco a pensare ad alcun bisogno dell’infanzia altrettanto forte, quanto il bisogno della protezione di un padre” di Sigmund Freud.

Festa del papà 2021, nostalgia e speranza nelle frasi di auguri

Per rendere davvero speciale la festa del papà 2021, consigliamo di prendere spunto da alcune delle frasi d’auguri d’autore più importanti e gettonate segnaliamo, tra cui le seguenti: “Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza” (Umberto Eco); “Essere un padre di successo è un ruolo unico: quando hai un figlio, non seguirlo solo per i primi due anni” (Ernest Hemingway). Insomma sbirciando in rete e sui vari social non mancano gli spunti e i consigli per frasi d’auguri speciali per la festa del papà 2021. I più creativi e curiosi, in ogni caso, possono lanciarsi in dediche personalizzate, magari corredate di foto e immagini significative. Tra nostalgia e speranza un augurio sincero può fare breccia nel cuore del proprio genitore.

