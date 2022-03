Auguri Festa del papà 2022/ Le frasi d’autore più belle: “Il cuore di un padre…”

Buona Festa del papà 2022: alcuni consigli per fare gli auguri!

Manca sempre meno alla Festa del papà 2022, la ricorrenza annuale che si celebra il 19 marzo, in concomitanza del giorno di San Giuseppe e durante la quale si festeggia la figura genitoriale maschile. Ad una settimana esatta dai festeggiamenti, perché non iniziare a fare incetta di frasi d’auguri speciali di buona festa del papà da poter dedicare al proprio padre? Si tratta come da tradizione di un pensiero speciale da dedicare al nostro papà per rinnovare l’affetto spesso custodito in fondo al proprio cuore ma che si tende a far fatica a metterlo per iscritto. Tra le frasi di auguri di buona festa del papà semplici ma ad effetto, da scrivere su un biglietto, preferibilmente a mano (soprattutto per i papà meno moderni) e con le quali far arrivare al nostro papà tutta la riconoscenza per aver contribuito a creare la persona che siamo diventati, citiamo quella di John Walter Bratton che recita: “Papà: il primo eroe di un figlio, il primo amore di una figlia”.

Anne Geddes ha scritto, a proposito della figura paterna una grande verità: “Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà”. Immancabile anche la massima di Dostoevskij: “Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno”.

Buona festa del papà 2022: le frasi d’auguri più belle da mandare su Whatsapp

Manca ancora qualche giorno per prepararsi a fare gli auguri di buona Festa del papà 2022, ma nel frattempo passiamo in rassegna le più belle frasi da dedicare alla figura paterna nel giorno a lui dedicato di sabato 19 marzo. Tra le citazioni più celebri ma sempre ad effetto citiamo quella di Antoine François Prévost che dice: “Il cuore di un padre è un capolavoro della natura”. “Subito dopo Dio, viene Papà”, diceva il grande maestro Mozart.

Oscar Wilde aveva una sua idea ben precisa di famiglia: “I padri non devono né vedere né sentire. Questa è l’unica vera base della vita di famiglia”. Tra le altre citazioni d’autore che potrete decidere di inviare via Whatsapp o magari condividere sui social dedicate proprio al papà, proseguiamo con quella di George Herbert che diceva: “Un padre è meglio di cento insegnanti”, mentre Woody Allen, in un quasi inedito tono nostalgico diceva: “Ci tengo molto al mio orologio. Me l’ha venduto mio padre sul letto di morte!”, per poi tornare al suo classico stile con un’altra sua massima, “Mio padre ha preso da sua zia Mary. Rifiutava la Bibbia perché diceva che il personaggio centrale non era assolutamente credibile”.

