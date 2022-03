Auguri Festa del papà 2022/ Le frasi più belle da inviare “dare sempre, esser padre…”

Auguri buona Festa del papà 2022, oggi 19 marzo: un pensiero speciale per ogni padre

Il conto alla rovescia per fari gli auguri di buona festa del papà 2022 è terminato: oggi, sabato 19 marzo 2022, si celebra la giornata dedicata alla figura paterna, auguri! Per qualcuno è il migliore amico, per altri un supereroe: qualunque sia la definizione scelta per il proprio papà, la giornata odierna è quella che annualmente viene dedicata a lui proprio nello stesso giorno in cui la chiesa celebra San Giuseppe, padre di Gesù. Tra le idee regalo per fare gli auguri di una buona festa del papà 2022, un pensiero che giunge dal cuore con una frase che racchiude ciò che proviamo per lui potrebbe essere molto più gradito di un semplice dono. Ecco allora una nuova carrellata di frasi celebri tra le più bello scovate in rete e che potrebbero essere condivise proprio in questo sabato speciale dedicato alla figura del papà!

Festa del papà 2022/ Google regala un doodle! Idee originali per stupire il vostro papà

Friedrich Schiller scrisse sui papà (e sui figli) una frase di auguri molto sentita e vera che in tanti oggi potrebbero decidere di condividere sui proprio social o magari inviare direttamente come auguri di buona festa del papà 2022, per ricordargli che “Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli”. Honoré de Balzac riuscì ad estrapolare il vero senso dell’essere padre racchiudendolo in una sua frase divenuta molto celebre: “I padri devono sempre dare, per essere felici. Dare sempre, l’esser padre sta in questo”. Anche Ernest Hemingway riuscì a cogliere il vero senso della paternità scrivendo in merito: “Essere un padre di successo è un ruolo unico: quando hai un figlio, non seguirlo solo per i primi due anni”.

Immagini festa del papà 2022/ Foto WhatsApp: "Solo una persona speciale..."

Buona Festa del papà 2022: le più belle frasi d’auguri da inviare o condividere

La giornata dedicata alla festa del papà 2022 non può non prevedere anche i consueti auguri da destinare a tale figura che rappresenta il vero fulcro della famiglia. Chi ha la fortuna di poter dedicare al proprio genitore una frase di auguri per la festa del papà 2022, può prendere spunto dalla nostra carrellata di idee tratte dai principali autori del passato e non solo, i quali si sono ampiamente dilettati nel mettere nero su bianco il loro pensiero su tale figura. Ne sa qualcosa Gabriel Garcia Marquez che è riuscito a mettere per iscritto un’immagine di auguri di buona festa del papà 2022 particolarmente toccante: “Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”.

BUONA FESTA DEL PAPÀ 2022/ Frasi d'auguri: "Un padre è meglio di 100 insegnanti..."

E’ il musicista Wolfgang Amadeus Mozart però ad aver scritto quella che forse possiamo definirla la più intensa dedica d’amore destinata alla figura paterna: “Subito dopo Dio, viene Papà”. Particolarmente profondo il pensiero di Fëdor Dostoevskij che sul ruolo del padre scrisse: “Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno”. Infine concludiamo con una delle più belle frasi di auguri per la Festa del papà 2022, quella dello scrittore Markus Zusak che ha scritto: “A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA