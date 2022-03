Auguri festa del papà 2022/ Le migliori frasi: “Chi ha bisogno di un supereroe?”

Auguri buona festa del papà 2022: un olce pensiero

La festa del papà 2022 si avvicina: sabato 19 marzo sarà il momento di sfoderare le frasi di auguri per il proprio supererore. Sì, perché un padre è anche questo. Le definizioni non sono sufficienti per rappresentare l’amore che un figlio prova per i genitori, ma in questi casi è necessario fare uno sforzo per dedicare un pensiero speciale. È per questo motivo che la redazione de Il Sussidiario.net ha deciso di raccogliere aforismi e poesie per gli auguri di buona festa del papà.

“Chi ha bisogno di un supererore quando ha te come papà?! Tanti auguri”, questo un dolce pensiero che anche i più piccoli possono utilizzare per la festa. E ancora: “I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti”. Se volete strappare un sorriso a vostro padre, invece, ecco una frase molto divertente: “Se le rughe valessero oro, saresti l’uomo più ricco del pianeta. Ti voglio bene papà!”. Oppure: “Grazie per i geni che mi hanno fornito questo aspetto folle, auguri papà”.

Auguri buona festa del papà 2022: frasi e poesie da dedicare

Proseguiamo la nostra carrellata di frasi di auguri per una buona festa del papà 2022 con alcune poesie e filastrocche che anche i più piccoli possono imparare e recitare per l’occasione. “Non mi basta questo foglio/ Per il bene che ti voglio/ E il mio amore ci sta stretto/ Nei confini di un biglietto/ Prendo allora un po’ di cielo/ Più leggero di ogni velo/ E lo appendo alla finestra/ Il giorno della tua festa/ Potrai leggerci di tutto/ Come il seme svela il frutto/ Senza rime né parole/ Tu sarai sempre il mio sole”, questa è quella scritta da Michela Guidi.

In alternativa, eccone un’altra più breve. “Caro papà/ Tanta felicità voglio augurarti/ Un bel bacione voglio darti/ Ti abbraccio forte con tanto amore/ Ti porto sempre nel mio cuore”, che è stata scritta invece da Rita Sabatini.











