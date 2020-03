Auguri festa della donna, 8 marzo 2020/ Frasi celebri: da Shakespeare a Victor Hugo

Ancora 24 ore, poi potremo finalmente celebrare la donna anche per questo 2020: domani, 8 marzo, sarà infatti la festa del gentil sesso, l’essere più amato nella storia dell’umanità. Pressochè tutti, domani, rivolgeranno un augurio ad una donna speciale della propria vita, e nel contempo, saranno molti che faranno un presente alla propria bella, che sia un semplice mazzo di mimose, un gioiello o magari una cenetta speciale. Tanti saranno anche quelli che in queste ultime ore che precedono il grande giorno, staranno pensando ad una frase ad effetto da scrivere su un biglietto d’auguri, e la nostra redazione vuole provare a venirvi incontro, selezionando per voi una serie di pensieri d’autore che potrebbero fare al vostro caso. Partiamo da questa massima di Kark Kraus, che a proposito della donna diceva: “Non è vero che non si possa vivere senza una donna. È vero soltanto che senza una donna non si può aver vissuto”.

AUGURI FESTA DELLA DONNA, 8 MARZO 2020: UNA CITAZIONE DI TITANIC

Se voleste invece utilizzare una citazione di un film capolavoro come Titanic, potrete rubare queste belle parole, da sfruttare anche come post sui social: “Il cuore di una donna è un profondo oceano di segreti”. Se la donna della vostra vita e la vostra mamma, allora calzano a pennello le parole di Olive Schreiner: “Non è mai esistito un grande uomo che non abbia avuto una grande madre”. Profondo anche questo pensiero del grande scrittore William Shakespeare: “Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo”. Rimanendo nel campo dei poeti e degli scrittori, degna di nota anche questa citazione del grande Victor Hugo: “Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto il fiore”. Infine le parole dello scrittore americano e aforista Mark Twain, che rivolgendosi al regno dei cieli domanda: “Che cosa sarebbe l’umanità, signore, senza la donna? Sarebbe scarsa, signore, terribilmente scarsa”.

