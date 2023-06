Auguri Festa della Repubblica italiana 2023, buon 2 giugno/ Mattarella, Pertini, Garibaldi…

BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2023: LE MIGLIORI FRASI D’AUGURI DEL 2 GIUGNO

Nella giornata di oggi, venerdì 2 giugno, si celebra l’importante Festa della Repubblica italiana 2023, occasione che come sempre può essere ricordata con delle bellissime frasi d’auguri a tema! Sia che vogliamo inviarle ad amici e parenti grazie a WhatsApp, oppure anche condividerle sui nostri profili social, le frasi di auguri sono un ottimo modo per celebrare tutta la nostra vicinanza alla Repubblica italiana, utilizzando le parole dei personaggi famosi, o addirittura di coloro che hanno promosso la creazione del nostro Stato per come lo conosciamo oggi!

Partiamo, infatti, subito con il botto con le frasi di auguri di buona Festa della Repubblica italiana 2023, che cade, come da tradizione, oggi, 2 giugno, con le parole di Sandro Pertini, parte della Costituente della Repubblica ed anche Presidente, che disse: “Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica italiana è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi“. E continuiamo subito con un’altra frase d’auguri di buona Festa della Repubblica italiana 2023, 2 giugno, con le parole di un altro Presidente (il decimo), ovvero Carlo Azegno Ciampi: “Quando sono a Torino, a Milano, e non soltanto, mi muovo con emozione per le strade che ricordano i nomi degli uomini che hanno fatto l’Italia, i re e i primi ministri, ma anche i Cattaneo e i Mazzini“.

FRASI D’AUGURI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2023, BUON 2 GIUGNO

Le frasi per gli auguri buona Festa della Repubblica 2023, che si celebra oggi 2 giugno, sono veramente tantissime, e qualcuno potrebbe anche optare per un classico, conciso, ma non per questo meno apprezzabile: “Buona Festa della Repubblica italiana 2023 a chi ci rende orgogliosi di essere italiani“. Oppure un altrettanto classico: “All’Italia e agli italiani… Buona Festa della Repubblica“.

Ma per tornare, brevemente, alle parole dei personaggi illustri che potremmo citare per gli auguri di buona Festa della Repubblica italiana 2023, vale la pena anche ricordare l’attuale Presidente, Sergio Mattarella, che ricordò come “questa storia ci induce a guardare al futuro con maggiore ottimismo e forza d’animo: il 2 giugno, oggi come ieri, è una festa per tutti gli italiani“. Giovanni Leone, invece, disse: “Quando il 2 Giugno 1946 nacque la Repubblica, tutti avemmo la consapevolezza che conservare integri nel tempo gli ideali cui essa si ispirava, avrebbe comportato momenti di duro impegno ed anche grandi sacrifici”. Infine, chiudiamo questa prima carrellata di frasi d’auguri per la Festa della Repubblica 2023 con le parole di Giuseppe Garibaldi: “La Repubblica è il governo della gente onesta, e se ne vide la prova in tutte le epoche. Esse durano mentre virtuose, e cadono quando corrotte e piene di vizi“.

