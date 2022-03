Auguri festa delle donne 2022, 8 marzo/ Le frasi e le citazioni: “La metà del cielo”

Manca poco all’8 marzo 2022, giorno in cui cadrà come ogni anno la Festa delle donne. Lunedì prossimo celebreremo il gentil sesso in tutto il suo splendore, ricordandolo nelle lotte e nelle battaglie portate avanti nell’ultimo secolo per ottenere pari diritti nei confronti dell’uomo, e nel contempo, sottolineando i femminicidi che ancora oggi avvengono nonostante le varie normative più stringenti introdotte.

La festa delle donne sarà anche occasione per dedicare delle frasi d’auguri alla donna della propria vita, che sia la moglie, la fidanzata, un’amica ma anche una mamma, una sorella, una zia o una nonna. Abbiamo quindi deciso di raccogliere per voi alcuni dei pensieri più significativi a riguardo, come ad esempio questo proverbio cinese: “Le donne sostengono la metà del cielo”, un must quando si parla di festa delle donne. Ma anche: “Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l’arma più grande nelle nostre mani: siamo donne!”, citazione della grandissima Maria Callas.

AUGURI FESTA DELLE DONNE 2022, LE FRASI PIUì BELLE: DA OSCAR WILDE A GIUSEPPE DONADEI

Fra le tante frasi d’auguri per la festa delle donne, anche queste parole di Oscar Wilde, scrittore fra i più noti al mondo: “Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese”. Se voleste fare colpo potreste scegliere, fra le tante frasi d’auguri per la festa delle donne, queste parole di Audrey Hepburn: “Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne”, un pensiero che può essere utilizzato anche come post social, magari Facebook, Instagram o Twitter. Proseguiamo con Lev Tolstoj e le sue parole: “Le donne sono una vite su cui gira tutto”.

Delle donne ha parlato anche Joseph Conrad: “Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini”. Giuseppe Donadei ha invece dedicato il suo pensiero al mondo femminile con tali parole, che andrebbero quasi tatuate: “8 marzo. Uomini, oltre alle mimose portate anche il rispetto”. Chiudiamo questo focus sulle frasi d’auguri per la festa delle donne con un semplice ma incisivo: “Auguri a tutte le donne, 365 giorni l’anno!”.



