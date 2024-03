Auguri festa della donna, 8 marzo 2024/ Le frasi: “Come uragani, indomabili…”

Auguri festa della donna 2024: “Le donne forti non si fermano davanti a nulla”

La Festa della donna 2024, si avvicina. Mancano ormai pochi giorni all’8 marzo 2024, ennesima occasione per festeggiare le donne importanti nella nostra vita, mamme, sorelle, fidanzate, amiche, colleghe… Tutte le persone speciali che ogni giorno rendono i nostri giorni più belli. Proprio in vista dell’8 marzo 2024, giorno in cui tradizionalmente si festeggia la figura femminile, andiamo a vedere qualche frase di auguri festa della donna 2024 che possiamo inviare su Whatsapp o scrivere in un bigliettino allegato alle mimose o ad un regalino che faremo. Partiamo da una frase di Luna Del Grande: “Le donne forti sono come uragani. Diventano indomabili, quasi irraggiungibili. Non si fermano davanti a nulla. Sono discrete e amano quasi in segreto. Hanno sguardi sicuri e il cuore pieno di lividi. Sorridono e ingoiano lacrime. Loro, sono le donne che fanno la differenza”.

Eleanor Roosevelt, ex first lady negli Stati Uniti, pronunciò questa frase che possiamo utilizzare proprio in questi giorni per ricordare l’indipendenza e la forza delle donne: “Non sono riuscita, a nessun età, ad accontentarmi di rimanere accanto al fuoco e semplicemente guardare quello che accadeva intorno. La vita va vissuta. La curiosità deve alimentare la vita. Nessuno deve, per qualsiasi motivo, girare le spalle all’esistenza”. Passando invece alla sensualità della figura femminile, andiamo a riportare una frase di Diane von Furstenberg: “Ho sempre voluto essere una femme fatale. Anche quando ero giovane, non ho mai voluto davvero essere una ragazza. Volevo essere una donna”.

Auguri festa della donna 2024: “Non dubitate mai di essere preziose”

In occasione della Festa della donna 2024, quando facciamo gli auguri è importante ricordare a tutte le bambine che un giorno cresceranno, l’importanza dell’indipendenza e dell’auto-affermazione. Possiamo utilizzare, in questo caso, una frase di Hillary Clinton, perfetta per fare gli auguri di buona festa ad una futura donna: “A tutte le bambine che stanno guardando. Non dubitate mai di essere preziose e potenti e di meritare ogni possibilità e opportunità per perseguire e realizzare i vostri sogni”. Da Kamala Harris arriva un invito simile: “A nessuna donna dovrebbe essere detto che non può prendere decisioni sul proprio corpo. Quando i diritti delle donne sono sotto attacco, noi reagiamo”.

O ancora, in occasione degli auguri per la Festa delle donna 2024, andiamo a leggere una significativa frase di Angelina Jolie, che nella sua vita ha combattuto per affermare un’idea di donna che vada oltre la semplice bellezza estetica: “In tutto il mondo ci sono innumerevoli esempi di donne che si alzano, si mettono alla guida, prendono il destino nelle loro mani, ispirano tutti noi. Ma donne e ragazze sono ancora la maggioranza delle vittime delle guerre. Sono oltre la metà di tutti i rifugiati, e la stragrande maggioranza delle vittime di stupro e altre violenze sessuali e di genere”.











