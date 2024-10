L’1 novembre 2024 ci si fa gli auguri festa di Ognissanti, giornata in cui la Chiesa ricorda appunto tutte le persone santificate ma anche tutti coloro che non hanno un vero e proprio onomastico: oggi è la loro festa. Passata la baraonda del 31 ottobre e di Halloween, è quindi il momento di concentrarci su quella che sarà una giornata dedicati ad Ognissanti, che come dice la parola stessa significa “tutti i santi”, giornata che tradizionalmente cade l’1 novembre di tutti gli anni.

Come da tradizione, e come avvenuto fino a ieri per Halloween, saranno moltissimi coloro che invieranno delle frasi di auguri festa di Ognissanti 2024 a tutti i propri contatti più cari, un pensiero carino da spedire magari su WhatsApp come buongiorno, ma anche un post su Facebook, su Instagram o su qualche altro social da postare con la combo messaggio d’auguri più foto a tema.

AUGURI FESTA DI OGNISSANTI 2024, LE FRASI: “RENDIAMO OMAGGIO…”

Ma vediamo qualche frase che possiamo inviare oggi ai nostri più cari il primo novembre 2024, a cominciare da queste parole: “Buona festa di Ognissanti a tutti quanti, oggi è la festa del nostro nome che in precedenza era portato da un santo, proprio per questo rendiamo omaggio alla sua vita e ricordiamoci di onorarlo sempre in ogni nostra azione quotidiana”. Un pensiero decisamente importante ma che sicuramente farà felice chi lo riceverà.

Attenzione anche a queste belle parole da utilizzare come frasi di auguri per la festa di Ognissanti: “Tanti auguri amico mio, lascia che tutti i Santi e Gesù possano vegliare su di te e proteggerti. Spero che tu possa passare una giornata felice e serena, circondato dalle persone che più ami, e che il Signore ti possa sempre mostrare la retta via. Tanti auguri per questa festa di Ognissanti 2024”.

AUGURI FESTA DI OGNISSANTI 2024, TANTE FRASI A TEMA PER VOI

Continuiamo la nostra ricerca delle migliori frasi di auguri di Ognissanti con un altro pensiero molto interessante, e sempre a tema religioso come del resto non poteva essere altrimenti: “Tanti auguri mia cara, auguri festa di Ognissanti 2024. Ti auguri di passare una giornata lieta, mi raccomando, fatti ispirare dal cammino dei santi soprattutto quando ti senti più giù e credi di aver smarrito la retta via, tanti auguri ancora e buona giornata”.

Proseguiamo l’elenco delle frasi di auguri festa di Ognissanti 2024 con un pensiero in rima, come ad esempio: “Tanti auguri a te per la festa di Ognissanti, e approfittando questa giornata speciale ti mando un carico di auguri davvero scintillanti”. Non mancano ovviamente i pensieri rivolti a coloro che non ci sono più, e che per noi sono diventati dei veri e propri santi. A riguardo segnaliamo questa frase di auguri che calza a pennello: “Tanti auguri per la festa di Ognissanti, in questa giornata speciale non possiamo non rivolgere lo sguardo al cielo e affidare i nostri pensieri più profondi a tutti coloro che non ci sono più e che hanno fatto parte della nostra vita. Tanti auguri di Ognissanti ma tanti auguri soprattutto ai santi in paradiso”.