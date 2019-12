Auguri Natale 2019/ Le frasi più belle dei racconti: da “Canto di Natale” al “Grinch”

Ancora una settimana (e un giorno), poi potremo finalmente fare gli auguri di buon Natale anche per questo 2019. Il conto alla rovescia è scattato, la corsa ai regali si sta per concludere, fervono i preparativi, e milioni di italiani sono pronti a fare festa. La tradizione vuole che ci si scambino i regali sotto l’albero, e di conseguenza, saranno molti coloro che cercheranno delle frasi originali da scrivere su un biglietto, da allegare appunto al pacco in questione. A riguardo vogliamo consigliarvi oggi, invece delle classiche frasi d’auguri e dei messaggi da inviare via WhatsApp, alcuni racconti che potrebbero essere molto utili sia come regalo da fare, sia per prendere spunto appunto per delle frasi d’auguri. Il grande classico, quello che prima viene alla memoria quando si parla di libri natalizi, è “Canto di Natale” di Charles Dickens, un libro splendido che è stato trasposto al cinema in svariate versioni, fra cui l’ultima spettacolare con Jim Carrey e le musiche di Bocelli.

AUGURI DI NATALE 2019: LA STORIA DEL PUPAZZO DI NEVE

La storia del vecchio Scrooge è memorabile, così come un altro grande classico come il Grinch del Dr Seuss, anche in questo caso, un racconto riprodotto sul grande schermo in innumerevoli versioni. Scrivere una delle frasi storiche di questi due racconti su un biglietto d’auguri, e magari decorarlo con un’immagine inerente il tema, potrebbe essere particolarmente apprezzato. Un altro libro di questo periodo è “Il pupazzo di neve”, di Raymond Briggs, che narra la storia di un pupazzo di neve che prende vita, e di una conseguente avventura magica. Anche in questo caso dal racconto è stato preso spunto un film, “Jack Frost”, una commedia un po’ drammatica, in cui il padre defunto di un ragazzino riprende vita appunto sotto le sembianze di un pupazzo. Gianni Rodari ha invece scritto “Il pianeta degli alberi di Natale”, una storia un po’ diversa rispetta a quelle classiche natalizie, e che vi consigliamo assolutamente di leggere senza svelarvi nulla del suo contenuto. Infine segnaliamo “Il grande viaggio del piccolo Babbo Natale” di A. Stoner e H. Wilson, storia in cui il Natale diventa improvvisamente a rischio perchè i vari “Babbi” si ammalano: ma un piccolo aiutante riuscirà a salvare la festa…

