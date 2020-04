Auguri Pasqua 2020: frasi per WhatsApp e Facebook/ Le parole della Chiesa

Oggi, 9 aprile 2020, è giovedì santo. Questo significa che la Chiesa ricorda la famosa ultima cena di Gesù, e nel contempo, che ci stiamo avvicinando sempre di più alla Pasqua del Signore. Una Pasqua, quella del 2020, decisamente anomala, visto che, causa l’epidemia da coronavirus e le giuste misure restrittive messe in atto, non si potrà ritrovarsi con amici e parenti per festeggiare la domenica e il lunedì dell’angelo. Dovremo quindi limitarci a scambiarci gli auguri via WhatsApp, oppure, attraverso i social, Facebook e Instagram in primis, con Twitter che insegue in coda. Per farlo potremo utilizzare qualche citazione significativa di questo periodo, a cominciare da alcune parole di Papa Francesco, rilasciate negli anni passati. “Con Gesù Cristo che è risorto l’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre”. E ancora “Oggi risuona l’annuncio più bello: «Il Signore è veramente risorto, come aveva predetto». Buona Pasqua a tutti!”.

AUGURI PASQUA 2020: DA PAPA FRANCESCO E PADRE BIANCHI

Andando un po’ più indietro nel tempo, così parlo un giorno Martin Lutero della domenica di Pasqua: “Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera”. Don Marco Gasperini, invece, vede la Pasqua come una gioia che ha sconfitto la morte: “Il sepolcro svuotato ci dice che la morte è stata vinta. E torna la Pasqua, per dirci la gioia di un domani aperto da Dio”. Questo è invece il pensiero di Padre Enzo Bianchi: “A tutti voi amici cristiani e non cristiani faccio gli auguri di Pasqua dicendovi: ‘L’amore vince la morte, chi ama non muore’”. Infine concludiamo con un altro pensiero di Papa Francesco, che ricorda come la Pasqua sia il giorno più importante per la Chiesa Cattolica: “La Pasqua è la festa più importante della nostra fede, perché è la festa della nostra salvezza, la festa dell’amore di Dio per noi che celebra un grande unico mistero: la morte e la risurrezione del Signore Gesù”.



