Auguri San Carlo Acutis: frasi, citazioni e immagini del santo di internet da inviare oggi, 12 ottobre 2025, su WhatsApp

A poco più di un mese di distanza dalla sua canonizzazione, arriva oggi il momento di celebrare colui che è già stato definito il “santo di internet” e per l’occasione abbiamo deciso – come spesso facciamo in questi casi – di proporvi una serie di auguri San Carlo Acutis: in particolare (e lo vedrete nelle prossime righe!) si tratta di frasi, citazioni e immagini che tutti voi cari lettori potrete copiare o salvare per inviarle in queste ore a tutti i vostri amici su WhatsApp o sui vostri vari profili social!

Prima di arrivare alle nostre proposte di auguri San Carlo Acutis, vale la pena ricordare che il giovane si avvicinò alla fede fin dall’infanzia grazie all’istruzione elementare presso le suore Marcelline: la sua vita, non a caso, è stata interamente dedicata alla fede, testimoniata anche grazie all’apertura di diversi siti internet con i quali provò a portare la parola del Signore anche sul web; mentre all’età di soli 15 anni è morto a causa di una leucemia fulminante.

Auguri San Carlo Acutis: frasi, citazioni e immagini per celebrare il “santo di internet”

Essendo stata la vita del santo di internet piuttosto breve, purtroppo, di frasi per i vostri auguri San Carlo Acutis non ne esistono tantissime, specialmente se cercaste delle citazioni a lui attribuite; mentre un modo sicuramente ottimo per festeggiare è quello di usare alcune delle immagini che trovate qua sotto e che abbiamo trovato sul web!

D’altra parte, pur non essendo tantissime, alcune citazioni da usare per gli auguri San Carlo Acutis esistono, come per esempio quella famosissima in cui disse che il Rosario è la “scala più corta” per arrivare fino al Cielo e al Signore; oppure quella in cui definì la Chiesa come “dispensatrice dei tesori” per la salvezza della nostra anima o – ancora – quella in cui disse che la vita è degna di essere definita bella solo “se si arriva ad amare Dio“.

St. Carlo Acutis, pray for us 🕊️ pic.twitter.com/MQxdUWEMow — Grainne 🕊️☘️ (@GrainneMcD92925) October 1, 2025

Saint Carlo Acutis.

Keep Praying for us. pic.twitter.com/LLidsMsajk — Catholic Podcasts (@Cath0licP0dcast) October 1, 2025

CARLO ACUTIS. Este joven italiano vio más allá de su tiempo. Usó Internet no para perderse en él, sino para dejar un legado que cambió a millones. Lo llamaron un “fraude piadoso”.

Hasta que su obra empezó a transformar vidas. La historia completa: 🧵 pic.twitter.com/FeHyBtK78n — Riqueza con propósito (@RiqProposito) September 7, 2025