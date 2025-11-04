Auguri San Carlo Borromeo oggi 4 novembre 2025, frasi e immagini da inviare per augurare un buon onomastico: ecco le nostre proposte

AUGURI SAN CARLO OGGI CON FRASI E IMMAGINI

Apprezzato per la sua attenzione ai poveri e agli ammalati, San Carlo Borromeo è uno dei santi più amati e venerati nella tradizione cattolica, ma è protagonista della giornata odierna per il suo onomastico. Sono tanti gli italiani che portano questo nome e a cui inviare frasi e immagini con un pensiero speciale. A prescindere dallo strumento che userete per mandare i vostri auguri, dai bigliettini classici ai messaggi via social, potrete comunque aver bisogno di un po’ di ispirazione.

Potreste partire proprio dalla figura del santo, di grande fede e dedizione al prossimo, infatti è simbolo di carità, integrità e servizio alla comunità. Il suo esempio di fede operosa, dunque, può essere un modello per chi crede nella solidarietà, per cui gli auguri San Carlo possono diventare un’occasione per riflettere nella propria esistenza quello spirito positivo, compassionevole e di impegno.

“A te che porti un nome forte e gentile, l’augurio di una vita luminosa come il santo che oggi si festeggia“, può essere in tal senso una frase da condividere con il festeggiato.

ANCHE FRASI SPIRITUALI PER L’ONOMASTICO DI OGGI

In alternativa, ci sono “Il tuo nome oggi risuona con gioia: che questo giorno ti porti fortuna e tanta felicità” e “A chi porta un nome importante come il tuo, auguro un giorno pieno di serenità e di belle sorprese. Buon onomastico Carlo!“, per fare gli auguri di buon onomastico per chi si chiama Carlo, ma anche delle opzioni semplici, come “Che San Carlo ti accompagni e ti illumini sempre con la sua forza e la sua saggezza. Tanti auguri!“.

Ma alle parole potete anche associare delle immagini, senza necessariamente finire per affidarvi all’AI che potrebbe non rendere perfettamente il senso degli auguri che volete mandare in occasione di questo onomastico.

Potete optare per alcune immagini del santo, a cui abbinare ad esempio proprio una delle frasi che vi abbiamo suggerito, a cui ne aggiungiamo qualcosa dal tono spirituale: “San Carlo Borromeo ci insegna che la vera grandezza nasce dal servizio agli altri. Ti auguro di camminare sempre su quella via” e “Buon onomastico, Carlo! Che la tua vita sia segno di bontà, dedizione e amore, come quella del tuo santo protettore“.

#ricordiamodomani 4 novembre San Carlo Borromeo. Carlo Borromeo (Arona, 2 ottobre 1538 – Milano, 3 novembre 1584) è stato un cardinale e arcivescovo cattolico italiano.[2] Fu proclamato santo da papa Paolo V nel 1610, a soli 26 anni dalla morte, ed è considerato tra i massimi… pic.twitter.com/id2HglbJsS — 𝙲𝚊𝚛𝚕𝚘 𝙼𝚊𝚐𝚗𝚊𝚗𝚒 – 𝚑𝚒𝚕𝚕𝚋𝚒𝚕𝚕𝚢 (@carlo_magnani) November 3, 2025

“Né chi solo avrà incominciato,

ma chi avrà persistito a

gridare otterrà la salute….” San Carlo Borromeo #SanCarloBorromeo pic.twitter.com/kd9VUAl7cS — Dott. George Hitti: Voce Dalla Terra Santa 🇬🇪 (@george_hitti) November 5, 2024