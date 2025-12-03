Auguri San Francesco Saverio da inviare oggi: consigli sulle frasi, le citazioni, le preghiere e i messaggi da usare nei vostri messaggi

Tra le figure ecclesiastiche più importanti e rinomate in terra asiatica, Francesco Saverio viene ricordato proprio oggi dalla Chiesa di Roma e per l’occasione è importante recuperare qualche frase per gli auguri San Francesco Saverio che in queste ore potrete inviare a tutti i vostri amici e parenti – ma anche agli sconosciuti – per ricordare questa importantissimi figura!

Seguendo quello che facciamo in tutti i nostri articoli simili a questo, prima di suggerirvi degli auguri San Francesco Saverio vogliamo parlarvi anche della vita del santo: come accennavamo prima, oggi il suo contributo alla Chiesa è associato soprattutto alle missioni di evangelizzazione dell’Asia che ha intrapreso durante la sua vita; passato alla storia – non a caso – come Patrono delle missioni.

AUGURI SAN FRANCESCO SAVERIO: I NOSTRI CONSIGLI TRA FRASI E IMMAGINI DA INVIARE SU WHATSAPP

Tenendo a mente la storia del santo – che, peraltro, potete anche richiamare nei vostri messaggi di auguri San Francesco Saverio – possiamo passare ora ai consigli che abbiamo preparato per voi, partendo dal dirvi che se voleste scorrere qualche riga più in basso potrete trovare tantissime fantastiche immagini che lo rappresentano, talvolta anche durante le sue missioni evangelizzatrici.

D’altra parte, per accompagnare le immagini di auguri San Francesco Saverio nei vostri messaggi, vi ricordiamo che al santo sono dedicate anche diverse preghiere che potrebbero tornarvi piuttosto comode per i vostri messaggi; oppure anche le sue citazioni, come quella in cui disse che “se non puoi fare quello che vuoi”, allora devi accontentarti di “volere quello che puoi”.

Santo di Oggi | San Francesco Saverio (Sacerdote) Prega Per Noi 🙏 pic.twitter.com/vtq5PuSlXs — Maria (@Maria0373042134) December 3, 2024

«Dalla Grazia scaturisce l’audacia»

S.Tommaso d’Aquino 3 dicembre, San Francesco Saverio Murillo, Estasi di SFS,1670,Wadsworth Atheneum, Hartford,MA Portare Cristo ai confini del mondo. Da solo, lontanissimo da casa. Con i nomi degli amici in una borsa sul petto. L’Audacia❤️‍🔥 pic.twitter.com/mr4w2WKXZO — Antonia da Rho (@AntoniadaRho) December 3, 2024

3 DICEMBRE 2023: SAN FRANCESCO SAVERIO CONFESSORE, APOSTOLO DELLE INDIE pic.twitter.com/bVZG8rKFsZ — Radio Spada (@RadioSpada) December 3, 2023