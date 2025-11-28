Spunti e proposte per gli auguri San Giacomo della Marca: le migliori frasi e immagini da inviare oggi, venerdì 28 novembre 2025

Tutti voi, carissimi lettori, che siete in cerca in queste ore di alcuni spunti per le frasi di auguri San Giacomo della Marca da inviare in queste 24 ore di venerdì 28 novembre 2025 siete finiti (come certamente immaginerete!) nel posto giusto perché proprio qui troverete un’interessante carrellata di proposte che potrete direttamente usare per i vostri messaggi, oppure anche semplicemente per prendere spunto e personalizzarli.

La primissima cosa da fare – ancor prima di pensare agli auguri San Giacomo della Marca – è, però, quella di ricordare la vita del santo: nato in un’umile famiglia, si avvicinò alla fede dopo gli studi in legge, entrando a far parte dell’Ordine dei Frati Minori; mentre oggi è ricordato soprattutto per la sua florida attività pastorale che l’ha portato in giro per tutto il mondo, prodigandosi – anche in età ormai avanzata, schiacciato dalla vecchiaia – per la costruzione di basiliche, conventi e biblioteche.

AUGURI SAN GIACOMO DELLA MARCA: FRASI E IMMAGINI DA INVIARE OGGI, 28 NOVEMBRE 2025

Passando ora a ciò che tutti voi starete cercando – ovviamente i consigli per gli auguri San Giacomo della Marca – il primo suggerimento che possiamo darvi è quello di recuperare la preghiera di invocazione che gli è dedicata, utilissima soprattutto per i destinatari dei vostri auguri che sono anche fedeli; mentre un’altra opzione potrebbe essere quelli di inviare dei pensierini legati all’onomastico!

D’altra parte, per rendere ancora più belli i vostri auguri San Giacomo della Marca, qua sotto abbiamo scelto di proporvi alcune immagini che raffigurano il santo, corredate – in un paio di casi – da frasi che potrete tranquillamente copiare e incollare nei vostri messaggi!

«Io come olivo verdeggiante nella casa di Dio;

mi abbandono alla fedeltà di Dio ora e per sempre.»

Antifona della Feria di S.G. della M, dal salmo 51 28 novembre, San Giacomo della Marca Il dolce ritratto di Perugino, 1512, Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia, olio su tela pic.twitter.com/jcj0Pjg4py — Antonia da Rho (@AntoniadaRho) November 28, 2023