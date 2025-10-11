Una carrellata di auguri San Giovanni XXIII da inviare oggi, 11 ottobre 2025: frasi, citazioni, immagini e foto del "Papa buono"

Tra i santi canonizzati da Papa Francesco durante il suo lungo pontificato, è sicuramente tra le figure più amate e note a una larga fetta di popolazione che ha avuto – pur da bambini – modo di conoscerlo e proprio per festeggiare la ricorrenza a lui dedicata, abbiamo deciso di suggerirvi delle frasi di auguri San Giovanni XXIII che potrete sfruttare in queste ore per i vostri messaggi; unitamente – e li trovate alla fine di questo articolo – ad alcune immagini, foto e video che ritraggono Angelo Giuseppe Roncalli.

San Daniele, 10 ottobre 2025/ Oggi si ricordano i missionari francescani martiri

La ragione per cui gli auguri San Giovanni XXIII sono particolarmente importanti è legata soprattutto all’ampio amore che i fedeli nutrono per il Pontefice, passato alla storia con il soprannome di “Papa buono“, responsabile dell’importantissimo Concilio Vaticano II al quale diede il via personalmente nel 1962 e – tra le tantissime altre ragioni per ricordarlo – famoso anche per i vistosi cappelli che era solito indossare in pubblico.

Beata Vergine Maria del Rosario, 7 ottobre 2025/ Oggi si celebra la Madonna della Vittoria

Frasi e immagini per gli auguri San Giovanni XXIII: citazioni e foto per ricordare il “Papa buono”

Ovviamente di frasi per gli auguri San Giovanni XXIII ne esistono tantissime a partire da alcune delle sue più famose citazioni come quella in cui – proprio dando il via al Concilio Vaticano II – invitò i fedeli a “dare una carezza” ai propri figli e ad avere sempre “una parola di conforto” per le tante persone che soffrono nel mondo; oppure – più adatta se cercate degli auguri San Giovanni XXIII più ironici – quella in cui disse che le persone sono come il vino, “alcune diventano aceto [ma] i migliori invecchiano bene“.

Santa Faustina Kowalska, 5 ottobre 2025/ Oggi si ricorda la suora della Divina Misericordia: il significato

Prima, infine, di lasciare la parola alle immagini per i vostri auguri San Giovanni XXIII, vogliamo anche ricordare il suo famosissimo testamento in cui invitò tutti i suoi “figlioli” ad amarsi sempre, a “cercare quello che unisce” rispetto a “quello che divide“, prima di congedarsi nell’ora “dell’arrivederci” con un pensiero rivolto al Signore, al Vangelo e alla Chiesa.

Santo di Oggi | San Giovanni XXIII (Papa) Prega Per Noi 🙏 pic.twitter.com/SpWSg6DRIn — Maria (@Maria0373042134) October 11, 2024

San Giovanni XXIII

25 Novembre 1881

3 Giugno 1963 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/PPQMMMf3nV — Isa Maria🙏✝️ (@Isa44550424) June 3, 2024