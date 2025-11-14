Una carrellata di frasi e immagini per gli auguri San Lorenzo O'Toole da inviare oggi, 14 novembre 2025, su WhatsAp ad amici e parenti

Si celebra oggi – venerdì 14 novembre 2025 – un santo (purtroppo) spesso dimenticato perché “oscurato” dall’omonimo che festeggiamo nel corso di agosto, ma per chi desiderasse celebrarlo ci pensiamo noi a proporvi alcune frasi di auguri San Lorenzo O’Toole che in queste ore potrete inviare a tutti i vostri amici e parenti fedeli; fermo restando, però, che non si tratta dell’onomastico di chi porta il nome Lorenzo o Lorenza, visto che questo cade il 10 agosto!

Prima di arrivare alle frasi per gli auguri San Lorenzo O’Toole, però, vale la pena ricordare la vita del santo: di retaggio nobile, decise di dedicasi alla vita ecclesiastica riuscendo a diventare arcivescovo di Dublino e dando – da un lato – il via a un’ampia revisione della vita ecclesiastica e – dall’altro – una notevole spinta alla riappacificazione tra irlandesi e anglo-normanni; proclamato santo da Papa Onorio III.

Auguri San Lorenzo O’Toole da inviare oggi, 14 novembre 2025: frasi e immagini per i vostri messaggi

Concedendoci ancora un attimo prima di passare alle frasi, vogliamo anche dirvi che subito sotto a questo paragrafetto troverete tante immagini e alcuni video per i vostri messaggi: ovviamente potrete scaricarli senza problemi sui vostri cellulari e allegarli alle frasi – o anche inviarli in solitaria – in modo da rendere più simpatici e colorati i vostri auguri!

D’altra parte, per le frasi di auguri San Lorenzo O’Toole vogliamo suggerirvi soprattutto la tradizionale preghiera dedicata al Santo irlandese, nella quale si chiede la sua intercessione presso Gesù perché “doni le grazie di cui abbiamo bisogno” in modo da renderli dei veri e propri tesori di cui farne “frutti e cibo spirituale“.

A Eu nella Normandia, in Francia, transito di san Lorenzo O’Toole (Lorcan Ua Tuathail), vescovo di Dublino, che, nonostante le difficoltà del suo tempo, promosse strenuamente l’osservanza della disciplina della Chiesa #santi pic.twitter.com/aCbcqVGaZz — @CEI (@UCSCEI) November 14, 2023