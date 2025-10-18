I migliori auguri San Luca Evangelista da inviare oggi, 18 ottobre 2025: frasi, immagini, citazioni e pensieri per i vostri messaggi WhatsApp

Siamo arrivati al 18 ottobre del 2025 – precisamente un sabato – ed è arrivato il momento per tutti noi di recuperare qualche spunto per gli auguri San Luca Evangelista che in questa giornata potrebbero assumere la doppia valenza di festeggiare assieme a qualche caro il suo onomastico – ovviamente se porta il nome “Luca” o le varie derivazioni di questo -, oppure anche di celebrare una delle figure più importanti della religione Cattolica.

San Luca evangelista, 18 ottobre 2025/ Oggi si celebra uno degli autori del Vangelo più amati

Come, infatti, lascia intendere il nome – poi, non preoccupatevi, passeremo anche ai consigli per auguri San Luca Evangelista – si tratta di uno dei quattro evangelisti assieme a Matteo, Marco a Giovanni che per primi credettero alla parola di Gesù e decisero di seguirlo nel suo viaggio: ricordato spesso come “il medico buono“, è tra l’autore del Vangelo che maggiormente si concentra sull’argomento della gentilezza; narratore unico – tra gli altri – della parabola del Buon Samaritano o della guarigione del Samaritano lebbroso.

Auguri Santa Teresa D'Avila, oggi 15 ottobre 2025/ Frasi e immagini per celebrare l'onomastico

I migliori auguri San Luca Evangelista: le frasi e le immagini da inviare oggi, sabato 18 ottobre 2025

Insomma, la sua è una storia importante e proprio per questo devono essere anche gli auguri San Luca Evangelista che potrete tranquillamente inviare nel corso delle 24 ore odierne: i consigli che trovate qui – che siano le frasi o le immagini, che trovate alla fine di questo articolo – potrete, infatti, liberamente copiarli o salvarli per poi trasformarli rapidamente in messaggi; tutto (ve lo consigliamo!) magari leggermente personalizzato in base al destinatario dei vostri auguri San Luca Evangelista.

Santa Teresa d'Avila, 15 ottobre 2025/ Oggi si celebra una delle mistiche più importanti della storia

Tra i consigli che possiamo darvi sugli auguri San Luca Evangelista, sicuramente il più “prezioso” è quello di basarvi interamente sulle tantissime frasi attribuite all’evangelista e che hanno un profondo valore religioso: un esempio è la frase dei discepoli con Gesù a Emmaus che dissero Lui “resta on noi perché fa sera e il giorno già volge al declino“; oppure quando disse che l’anima è come un’ape che non smette di “succhiare i fiori” e che dovrebbe ogni tanti “innalzarsi” per considerare “la grandezza di Dio“.

Il viso teso nel richiamare i ricordi.

Alcuni vivi nella mente.

Altri dispersi tra mille istanti e mille parole.

Richiamare i ricordi a volte è difficile e doloroso 🎨 Filippo Lippi. San Luca evangelista (1454) pic.twitter.com/JCkATTcV60 — Nucci Pollarolo (@NucciPollarolo) May 24, 2024