Auguri San Luca, frasi buon onomastico/ 18 settembre, dediche: “che il sole possa…”

Lunedì 18 ottobre, si celebra San Luca ed è quindi il momento di rivolgere gli auguri di Buon Onomastico a tutti coloro che portano questo nome. Esso fu proprio dell’Evangelista che scrisse, per divina ispirazione, il terzo Vangelo in lingua greca. Un libro che trasmette un messaggio di fede chiaro ed elegante. Al Santo si deve anche la evangelizzazione della Macedonia, della Dalmazia, dell’Italia e della Gallia. Secondo la tradizione cristiana è il protettore degli artisti e dei medici.

Al di là delle informazioni di carattere storico-religioso, vediamo cosa significa il nome Luca e come possiamo celebrare in questo giorno di festa coloro a cui è stato affidato. La sua origine è probabilmente comune a quella di Lucio e Lucia. I tre nomi deriverebbero dal latino lux-lucis. Il significato, dunque, sarebbe “portatore di luce”. Partiamo da un messaggio di auguri di Buon Onomastico, dunque, poetico. “Che questa giornata possa donarti tanto calore, che il sole possa farti omaggio sin dalle prime ore fino a quando arancio ti saluta, lasciandoti il colore del tuo nome Luca!”.

USARE FRASI EFFICACI PER GLI AUGURI DI BUON ONOMASTICO PER SAN LUCA

Proseguiamo la nostra carrellata di messaggi per la ricorrenza (San Luca) di oggi, lunedì 18 ottobre, con alcune frasi dedicate in particolare ad alcuni membri della famiglia. “Il tuo nome significa “nato nelle prime ore del mattino”, mio caro papà. E così io ti sento ogni primo mattino scendere di casa, per conquistare tutta la sicurezza che questa casa ha grazie a te! Grazie e tanti auguri!”, questa la dolce frase da rivolgere al proprio genitore nel giorno dell’onomastico.

Nel caso in cui, invece, a chiamarsi Luca sia il proprio marito o fidanzato: “Se il tuo nome indica l’inizio del giorno, dal mattino, io per sempre con te da quel momento voglio ogni giorno iniziare la mia vita: auguri amore mio!”. Così si sentirà speciale nel giorno del suo onomastico.

