Frasi e immagini per gli auguri San Martino: citazioni, foto e disegni per i vostri messaggi da inviare oggi, martedì 11 novembre 2025

Si celebra oggi, 11 novembre 2025, una festività che in alcune aree d’Italia (tra cui Venezia) è tra le più sentite dell’intero anno – almeno, tra quelle “secondarie” ovviamente – e per l’occasione pensiamo sia utile suggerire delle frasi e delle immagini di auguri San Martino che potrete tranquillamente usare nel caso in cui vogliate fare gli auguri ai vostri, sia che festeggino l’onomastico (nel caso in cui si chiamino, appunto, Martino o Martina e le varie declinazioni) sia che festeggino la ricorrenza in sé.

Ovviamente il primissimo consiglio che possiamo darvi sugli auguri San Martino da inviare oggi è quella di utilizzare la singolare storia del santo che viene ricordato: Martino di Tours, infatti, fu un soldato che in giorno di forte tempesta si avvicinò a un mendicante bagnato e infreddolito per donargli la metà del suo mantello e tradizione vuole che subito dopo la giornata si schiarì con uno splendido sole.

Frasi e immagini per gli auguri San Martino da inviare oggi, 11 novembre 2025: citazioni e foto per i vostri messaggi

Restando, però, nell’ambito delle frasi vere e proprie per i vostri auguri San Martino, vi ricordiamo che le possibilità sono veramente tantissime, partendo dai tanti poeti che a questa giornata hanno dedicato alcune famosissime poesie come nel caso di Giosuè Carducci con la sua “San Martino” – che molti ricorderanno per la “nebbia sugli irti colli” -; oppure anche l’altrettanto famosa “Estate di San Martino” scritta da Cesare Pavese.

Similmente – sempre per gli auguri San Martino da inviare oggi – ricordiamo anche che della giornata hanno parlato anche altri famosissimi autori come la filippina Melissa De la Cruz, oppure Edgar Allan Poe (che richiamò la “foschia diffusa [che] avviluppa ogni cosa“); ma anche Jaques Prevert in toni ironici sostenendo che donando il suo mantello, San Martino sia il soldato che il viandante “hanno avuto freddo“.

Infine, per chiudere in bellezza questo articolo di suggerimenti per i vostri auguri San Martino, dopo la carrellata di frasi vogliamo anche proporvi una serie di immagini che potete usare per rendere i vostri messaggi ancora più belli: trovate, per esempio, una breve descrizione della vita del santo scritta da Don Claudio Centa e – infine – un paio di foto del dolce tipico veneziano che si prepara in questa giornata!

Dovendo tratteggiare san Martino di Tours, patrono della nostra diocesi, entro gli stretti limiti impostimi, ho sunteggiato alcuni aspetti poco ricordati.

Scusatemi alcuni refusi. pic.twitter.com/RmQCZ1baoA — Claudio Centa (@ClaudioCenta1) November 5, 2025

Il fatto che il San Martino non si faccia in tutta Italia ma solo a Venezia mi fa andare via di testa pensavo fosse un tipico dolce nazionale pic.twitter.com/NUkowQaLqi — alle🪼 (@alleimnida) November 10, 2025